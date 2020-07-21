Маск впервые вошел в пятерку самых богатых людей планеты

По состоянию на 21 июля состояние Маска составляет $74,2 миллиарда

Генеральный директор компании Tesla и основатель SpaceX Илон Маск впервые вошел в первую пятерку самых богатых людей мира.

Рейтинг составлялся по версии Forbes.

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Состояние Маска

По состоянию на 21 июля состояние Маска составляет $74,2 млрд. За день миллиардер стал богаче на $5,1 млрд. Это произошло благодаря росту акций Tesla, стоимость которых на бирже Nasdaq выросла на 9,47%, достигнув $1643 за бумаги.

Рейтинг

Первое место в рейтинге занимает основатель онлайн-ритейлера Amazon Джефф Безос, чье состояние выросло на $13 млрд и составило $189 млрд.

На втором месте оказался президент группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно с состоянием в $113,8 млрд.

На третьем месте — основатель Microsoft Билл Гейтс с состоянием в $113,4 млрд.

Четвертое место занимает основатель Facebook Марк Цукерберг с состоянием в $90,3 млрд.

Ситуация на Tesla

По состоянию на 1 июля 2020 года, Tesla сталасамой дорогой автомобильной компанией мира.

7 июля 2020 года в онлайн магазине Tesla появились в продаже красные короткие шорты по цене $69, 420. На задней стороне шорт вышита надпись S3XY. Шорты являются символической издевкой над инвесторами, ожидавшими падения стоимости акций Tesla. Shorts в англоязычной биржевой терминологии означает держателей коротких позиций на рынке, играющих на понижение. Спекулянты берут у брокера акции в долг, продают их, а потом выкупают по более низкой цене, получая прибыль.

В июле 2020 года основатель Tesla Илон Маск занял седьмое место в рейтинге самых богатых людей планеты. По версии Bloomberg, Маск обошел в рейтинге инвестора Уоррена Баффета.

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