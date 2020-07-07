Tesla начала продавать шорты для инвесторов

Все экземпляры уже распроданы.

В онлайн магазине Tesla появились в продаже красные короткие шорты по цене $69, 420. На задней стороне шорт вышита надпись S3XY.

Генеральный директор Tesla Илон Маск сообщил об этом в своем Twitter.

Надпись, выполненная на шортах символизирует модели автомобилей компании Model S, Model 3, Model X и Model Y.

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Шорты являются символической издевкой над инвесторами, ожидавшими падения стоимости акций Tesla. Shorts в англоязычной биржевой терминологии означает держателей коротких позиций на рынке, играющих на понижение. Спекулянты берут у брокера акции в долг, продают их, а потом выкупают по более низкой цене, получая прибыль.

Цена шорт также имеет скрытый смысл. Ее трактуют как отсылку к шутке Маска о том, что он родился спустя 69 дней после 20 апреля, даты символичной для сторонников легализации марихуаны. Илон Маск не скрывает, что он употребляет каннабис.

Красные шорты выпущены в ограниченном количестве и все экземпляры уже распроданы.

Справка УНИАН. В начале июня Илон Маск пообещал выпустить красные шорты, если капитализация Tesla достигнет $200 млрд.

В 2018 году Маск уже отправлял красные шорты владельцу хедж-фонда Дэвиду Айнхорну, который играл на бирже против Tesla, добавили в Business Insider.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 1 июля 2020 года, Tesla стала самой дорогой автомобильной компанией мира.

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