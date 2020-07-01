Tesla стала самой дорогой автомобильной компанией мира

Рыночная капитализация Tesla достигла 209,47 миллиарда долларов.

Производитель электрокаров Tesla, основателем и руководителем которого является бизнесмен Илон Маск, в среду, 1 июля, достиг наибольшей рыночной капитализации среди других автопроизводителей.

Об этом сообщает Громадськесо ссылкой на Reuters.

Так, по состоянию на утро 1 июля цена одной акции Tesla составляла 1133 доллара, что на 5% больше, чем было в предыдущий день. Таким образом, рыночная капитализация Tesla достигла 209,47 миллиарда долларов. Это почти на 6 миллиардов больше, чем у Toyota, которая заняла второе место.

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В целом же с начала 2020 года цена акций Tesla выросла более чем на 163%. Как отмечает Reuters, столь стремительный рост объясняется уверенностью инвесторов компании и ее перепозиционированием из нишевого производителя в одного из лидеров по производству «чистых автомобилей».

Кроме того, с третьего квартала 2019 года Tesla, которая до того несколько лет была убыточной компанией, стала стабильно приносить прибыль. В 2019 году совокупный доход Tesla составил 24,6 миллиарда долларов, при этом компания произвела 367 200 автомобилей.

Сам Маск прогнозировал, что в 2020 году Tesla выйдет на показатель в полмиллиона автомобилей в год.

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