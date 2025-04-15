Даже после военного положения украинцы будут пользоваться тарифами своего оператора без доплат в 27 странах ЕС.

Парламент принял законопроект, приближающий Украину к присоединению к единой зоне роуминга с Европейским Союзом Roam like at home. Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в своем Telegram-канале.

"Законопроект позволит украинским и европейским операторам связи легче обмениваться услугами и работать вместе. Его принятие – это последний шаг перед переговорами с ЕС о присоединении к политике Roam like at home", – отметил Федоров.

По словам министра, присоединение к Roam like at home позволит украинцам даже после окончания военного положения пользоваться тарифами своего оператора и не платить дополнительных сборов за мобильную связь и интернет на территории 27 стран ЕС.

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Отмечается, что следующим шагом будет подписание закона президентом Украины. Далее Украина начнет переговоры с Еврокомиссией о создании Единой роуминговой зоны.

Роуминг как дома – что известно

24 февраля министр экономики Юлия Свириденко во время совместного заседания правительства Украины и Европейской комиссии рассказала, что в этом году Украина фокусируется на задачах по либерализации торговли, интеграции в политику ЕС по роумингу, переговорах об оценке соответствия промышленной продукции и присоединении к единой зоне платежей в евро.

Эксперт в вопросах коммуникаций Александр Глущенко рассказывал УНИАН, что с технической точки зрения украинские операторы уже давно готовы к внедрению "роумингового безвиза", поскольку они уже имеют заключенные соглашения с европейскими партнерами. Однако основным вызовом остается бюрократическое оформление, в частности, согласование на уровне Европейской комиссии и адаптация украинского законодательства к европейским нормам.

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