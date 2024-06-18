Преимуществами общей роуминговой зоны смогут воспользоваться граждане Евросоюза во время посещения Украины / фото ua.depositphotos.com

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 18 июня, подписал закон об имплементации норм европейского законодательства по роумингу. Об этом говорится в проекте евроинтеграционного закона № 10265 на сайте парламента.

Согласно пояснительной записке, закон даст возможность украинцам на постоянной основе пользоваться домашними тарифами мобильной связи на территории государств-членов ЕС и не платить дополнительные средства за услуги роуминга.

Также преимуществами общей роуминговой зоны смогут воспользоваться граждане Евросоюза во время посещения Украины.

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Кроме того, закон направлен на постепенную интеграцию в Единый цифровой рынок ЕС и получение Украиной режима внутреннего рынка с ЕС в части услуг роуминга путем присоединения к единой роуминговой зоне Европейского Союза "Роуминг как дома".

Авторы документа также считают, что это позволит существенно улучшить инвестиционный климат для бизнеса в сфере электронных коммуникаций, поскольку отечественные субъекты хозяйствования получат высокую степень доверия, работая по единым правилам с европейскими партнерами в соответствии с законодательством ЕС.

Роуминговый безвиз с Европой

С начала полномасштабного вторжения России в Украину европейские операторы предоставляют украинцам временные льготные условия в пользовании связью в ЕС. 9 июля 2023 года Европейская комиссия продлила на год бесплатный роуминг для беженцев из Украины.

Позже премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Кабмин поставил себе целью получить постоянный бескошковый роуминг для украинцев, находящихся на территории Европейского союза. Для этого Украина должна была адаптировать отечественное законодательство к европейским стандартам.

По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, присоединение Украины к правилам роуминга Евросоюза позволит операторам не списывать по 30 грн за минуту разговора. Не надо будет и менять SIM-карты во время поездок по Европе. Кроме этого, права потребителей будут защищены по правилам ЕС.

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