Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 18 июня, подписал закон об имплементации норм европейского законодательства по роумингу. Об этом говорится в проекте евроинтеграционного закона № 10265 на сайте парламента.
Согласно пояснительной записке, закон даст возможность украинцам на постоянной основе пользоваться домашними тарифами мобильной связи на территории государств-членов ЕС и не платить дополнительные средства за услуги роуминга.
Также преимуществами общей роуминговой зоны смогут воспользоваться граждане Евросоюза во время посещения Украины.
Кроме того, закон направлен на постепенную интеграцию в Единый цифровой рынок ЕС и получение Украиной режима внутреннего рынка с ЕС в части услуг роуминга путем присоединения к единой роуминговой зоне Европейского Союза "Роуминг как дома".
Авторы документа также считают, что это позволит существенно улучшить инвестиционный климат для бизнеса в сфере электронных коммуникаций, поскольку отечественные субъекты хозяйствования получат высокую степень доверия, работая по единым правилам с европейскими партнерами в соответствии с законодательством ЕС.
Роуминговый безвиз с Европой
С начала полномасштабного вторжения России в Украину европейские операторы предоставляют украинцам временные льготные условия в пользовании связью в ЕС. 9 июля 2023 года Европейская комиссия продлила на год бесплатный роуминг для беженцев из Украины.
Позже премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Кабмин поставил себе целью получить постоянный бескошковый роуминг для украинцев, находящихся на территории Европейского союза. Для этого Украина должна была адаптировать отечественное законодательство к европейским стандартам.
По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, присоединение Украины к правилам роуминга Евросоюза позволит операторам не списывать по 30 грн за минуту разговора. Не надо будет и менять SIM-карты во время поездок по Европе. Кроме этого, права потребителей будут защищены по правилам ЕС.