Украине смогут на постоянной основе пользоваться домашними тарифами мобильной связи на территории ЕС.

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 18 июня, подписал закон об имплементации норм европейского законодательства по роумингу. Об этом говорится в проекте евроинтеграционного закона № 10265 на сайте парламента.

Согласно пояснительной записке, закон даст возможность украинцам на постоянной основе пользоваться домашними тарифами мобильной связи на территории государств-членов ЕС и не платить дополнительные средства за услуги роуминга.

Также преимуществами общей роуминговой зоны смогут воспользоваться граждане Евросоюза во время посещения Украины.

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Кроме того, закон направлен на постепенную интеграцию в Единый цифровой рынок ЕС и получение Украиной режима внутреннего рынка с ЕС в части услуг роуминга путем присоединения к единой роуминговой зоне Европейского Союза "Роуминг как дома".

Авторы документа также считают, что это позволит существенно улучшить инвестиционный климат для бизнеса в сфере электронных коммуникаций, поскольку отечественные субъекты хозяйствования получат высокую степень доверия, работая по единым правилам с европейскими партнерами в соответствии с законодательством ЕС.

Роуминговый безвиз с Европой

С начала полномасштабного вторжения России в Украину европейские операторы предоставляют украинцам временные льготные условия в пользовании связью в ЕС. 9 июля 2023 года Европейская комиссия продлила на год бесплатный роуминг для беженцев из Украины.

Позже премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Кабмин поставил себе целью получить постоянный бескошковый роуминг для украинцев, находящихся на территории Европейского союза. Для этого Украина должна была адаптировать отечественное законодательство к европейским стандартам.

По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, присоединение Украины к правилам роуминга Евросоюза позволит операторам не списывать по 30 грн за минуту разговора. Не надо будет и менять SIM-карты во время поездок по Европе. Кроме этого, права потребителей будут защищены по правилам ЕС.

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