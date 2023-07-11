Кабинет министров Украины ставит своей целью получение постоянного бесплатного роуминга для украинцев, находящихся на территории Европейского союза. Об этом во время сегодняшнего заседания правительства заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
"Бесплатный роуминг для украинцев в ЕС был продлен на год. Соответствующее соглашение подписали европейские и украинские операторы. Таким образом наши люди, выехавшие в поисках убежища, остаются на связи с Родиной. А это важный залог их возвращения домой. В то же время имеем еще более амбициозную цель – хотим получить так называемый "роуминговый безвиз" на постоянной основе", - сказал он.
По словам Шмыгаля, у Украины есть год, чтобы адаптировать отечественное законодательство к европейским стандартам.
"После этого станем частью долгосрочной сделки Roam like at home — то есть "за границей - как и дома". Это будет важный шаг в секторальной евроинтеграции Украины", - добавил он.
Роуминговый безвиз с Европой
Как сообщал УНИАН, в апреле этого года Комитет ассоциации ЕС-Украина принял предложение Еврокомиссии о присоединении Украины к правилам роуминга Евросоюза. Следующим шагом для Украины является полное согласование своего законодательства с законодательством ЕС, а затем ожидается принятие окончательного решения Советом ЕС.
9 июля Европейская комиссия продлила на год бесплатный роуминг для беженцев из Украины. Орган европейских регуляторов электронных коммуникаций (BEREC) следит за влиянием сделки, которая оказалась эффективной и позволила операторам предоставлять доступные звонки через границы.