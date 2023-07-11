Пока что действие этой услуги продлено на год.

Кабинет министров Украины ставит своей целью получение постоянного бесплатного роуминга для украинцев, находящихся на территории Европейского союза. Об этом во время сегодняшнего заседания правительства заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Бесплатный роуминг для украинцев в ЕС был продлен на год. Соответствующее соглашение подписали европейские и украинские операторы. Таким образом наши люди, выехавшие в поисках убежища, остаются на связи с Родиной. А это важный залог их возвращения домой. В то же время имеем еще более амбициозную цель – хотим получить так называемый "роуминговый безвиз" на постоянной основе", - сказал он.

По словам Шмыгаля, у Украины есть год, чтобы адаптировать отечественное законодательство к европейским стандартам.

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"После этого станем частью долгосрочной сделки Roam like at home — то есть "за границей - как и дома". Это будет важный шаг в секторальной евроинтеграции Украины", - добавил он.

Роуминговый безвиз с Европой

Как сообщал УНИАН, в апреле этого года Комитет ассоциации ЕС-Украина принял предложение Еврокомиссии о присоединении Украины к правилам роуминга Евросоюза. Следующим шагом для Украины является полное согласование своего законодательства с законодательством ЕС, а затем ожидается принятие окончательного решения Советом ЕС.

9 июля Европейская комиссия продлила на год бесплатный роуминг для беженцев из Украины. Орган европейских регуляторов электронных коммуникаций (BEREC) следит за влиянием сделки, которая оказалась эффективной и позволила операторам предоставлять доступные звонки через границы.

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