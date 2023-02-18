Риелторы говорят, что рынок первичной недвижимости пострадал больше всего.

Рынок недвижимости ожил, а вот цены на квадратные метры полезли вниз. Квартир продается все еще в разы меньше, чем до войны, но все же больше, чем летом и осенью 2022 года.

Как говорится в сюжете ТСН, риелторы заметили, количество договоров купли-продажи зависит от побед на фронте, а цены разнятся от географии войны - чем ближе к фронту и опасностей, тем ощутимее падения.

Цены на недвижимость действительно упали, говорят специалисты, хотя объемы продаж растут с каждым месяцем по всей Украине. Цены очень зависят от географии боевых действий.

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"И Харьков, и Запорожье, и Николаев - также сделки совершались. Единственное, что цены снизились. Харьков - на 40-50% снижение цен. Киев - на 10-15%, до 20%. А запад Украины – он не потерял, цены остались на довоенном периоде", — говорит президент ассоциации специалистов по недвижимости Украины Юрий Пита. А вот в Закарпатской области цены выросли на 30%.

На Прикарпатье, например, пик покупок пришелся на август-сентябрь, и риелторы связывают это с успешным контрнаступлением наших военных на Харьковщине и Херсонщине. И цены на недвижимость выросли на 20-30%. Этот регион считается одним из самых безопасных.

По мнению риелторов, рынок первичной недвижимости пострадал больше всего, особенно в центре и на востоке страны.

Где в Украине выгоднее всего вкладывать деньги в недвижимость

Эксперты проанализировали, как изменился украинский рынок жилой недвижимости за 2022 год, и сообщили, что выгоднее всего инвестировать в квартиру в Хмельницкой и Ивано-Франковской областях. Наибольший интерес к жилью как на первичном рынке, так и на вторичном остался в Киевской области, об этом говорится в исследовании от OLX.

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