В конце 2022 года медианная цена аренды однокомнатной квартиры в Киеве составляла 8 тыс. 500 грн.

По состоянию на 28 декабря спрос на арендованные квартиры в Киеве вырос на 3% по сравнению с декабрем 2021 года.

Об этом сообщает ресурс по аренде квартир в столице. По подсчетам аналитиков, к концу 2022 года медианная цена аренды однокомнатной квартиры в Киеве составляла 8 тыс. 500 грн, что на 10,5% меньше, чем месяцем ранее.

Вместе с тем двухкомнатную квартиру можно снять на 14,2% дешевле, а трехкомнатную - на 9%, за 12 тыс. и 20 тыс. грн соответственно.

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"Из интересных наблюдений: поиски жилья для аренды содержат нерациональную составляющую. Казалось бы, блэкауты должны отбить у людей желание арендовать жилье на высоких этажах. В то же время видим спрос и на такие квартиры. Люди приезжают на просмотр, при отсутствии света пешком поднимаются выше 20 этажа, видят жилье с классным дизайном и подписывают договор об аренде", – отметили эксперты.

По их словам, так же не беспокоят людей и панорамные окна.

"Один из арендаторов на днях даже радовался, что благодаря панорамному виду увидел эффективную работу ПВО в столице", – рассказали аналитики.

Аренда квартир в Киеве

По данным аналитиков, накануне 24 февраля 2022 года стоимость аренды однокомнатной квартиры в столице имела медианное значение 13 тыс. грн, двухкомнатной - 21 тыс. 600 грн, трехкомнатной - 46 тыс. 100 грн.

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