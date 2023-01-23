Больше всего предложений на первичном рынке жилья было в Киевской области, отметили эксперты.

Эксперты проанализировали, как изменился украинский рынок жилой недвижимости за 2022 год, и сообщили, что выгоднее всего инвестировать в жилье в Хмельницкой и Ивано-Франковской областях.

Наибольший интерес к жилью как на первичном рынке, так и на вторичном остался в Киевской области, об этом говорится в исследовании от "OLX Недвижимость". Отмечается, что в 2022 году самый большой ассортимент жилищных объектов был традиционно в крупных городах (Киеве, Одессе, Днепре), однако на предложение повлияла и удаленность региона от фронта.

Так, в пятерку городов с наибольшим количеством объявлений о продаже квартир впервые попал Ивано-Франковск. В целом в перечень регионов с наибольшим выбором вошли Киевская область - 313 тыс. 907 объявлений; Одесская - 186 тыс. 866; Днепропетровская - 100 тыс. 009; Львовская - 68 тыс. 747; Ивано-Франковская - 54 тыс. 622.

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По словам аналитиков, больше всего предложений на первичном рынке жилья в течение 12 месяцев наблюдалось в Киевской (67 тыс. 962 объявления), Одесской (35 тыс. 709) и в Ивано-Франковской областях (20 тыс. 454). А вот на вторичном рынке тройку лидеров после Киевской области (245 тыс. 945 объявлений) и Одесской области (151 тыс. 157) замкнула Днепропетровская область (92 тыс. 263).

Наибольший выбор на вторичном рынке жилья в течение 2022 года был среди квартир жилого фонда от 2011 года - 359 тыс. 157 предложений по всей Украине.

"Так называемые хрущевки оказались на втором месте по популярности - 114 тыс. 003 объявления. Чуть меньше ассортимент был среди жилищного фонда 80-х-90-х годов - 104 тыс. 161 объявление. Соответственно, на эти три типа жилья наблюдался и наибольший интерес среди потенциальных покупателей", - говорится в сообщении.

Эксперты подчеркнули, что ввиду рисков, связанных с войной, а также немедленной потребности в готовом для проживания помещении, украинцы в прошлом году значительно больше интересовались покупкой жилья на вторичном рынке. Так, наибольший интерес как к первичке, так и к вторичке остался в Киевской области. Однако последним типом жилья соискатели интересовались впятеро чаще: почти 799 тысяч раз против 156 тысяч.

"Если анализировать спрос, то география отзывов на квартиры на этапе строительства сместилась западнее, поскольку чем дальше от фронта, тем больше украинцы готовы вкладывать средства в застройку. Зато больше всего отзывов на готовые квартиры от владельцев в течение года наблюдалось преимущественно в крупных городах-миллионниках", - говорится в исследовании.

По подсчетам аналитиков, за год средняя стоимость квадратного метра жилья возрасла примерно на треть. "Если сравнивать цены в декабре 2021 года и декабре 2022 года, то медианная стоимость (цена из середины списка - УНИАН) на первичке по Украине повысилась на 29% и составила 28 тыс. 534 грн за кв. м. Зато медианная цена квадратного метра на вторичке возрасла на 35% и составила 24 тыс. 277 грн за кв. м", - отметили они.

Если детально анализировать цены на квартиры на этапе строительства, то, по словам экспертов, выгоднее всего инвестировать в жилье в Хмельницкой и Ивано-Франковской областях. Медианная стоимость квадратного метра по состоянию на декабрь 2022 года в этих регионах была самой низкой в стране - 22 тыс. 108 грн за кв. м и 23 тыс. 312 грн за кв. м соответственно. Например, в Киевской области этот показатель составляет 35 тыс. 829 грн за кв. м, а на Закарпатье и во Львовской области - 38 тыс. 688 грн и 39 тыс. 296 грн за кв. м соответственно.

"На вторичном рынке разделение такое: самые доступные цены в Сумской и Черниговской областях (медианная стоимость в декабре составила 14 тыс. 581 грн и 17 тыс. 130 грн за кв. м). В свою очередь, в Днепропетровской области цена квадратного метра составляет около 24 тыс. 218 грн, во Львовской - 34 тыс. 137 грн, самые высокие цены в Киевской области - около 41 тыс. 872 грн за кв. м", - говорится в сообщении.

Ситуация на рынке недвижимости Украины - что сообщалось

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 28 декабря спрос на арендованные квартиры в Киеве возрос на 3% по сравнению с декабрем 2021 года. В конце 2022 года медианная цена аренды однокомнатной квартиры в Киеве составляла 8 тыс. 500 грн, что на 10,5% меньше, чем месяцем ранее.

Вместе с тем двухкомнатную квартиру можно было снять на 14,2% дешевле, а трехкомнатную - на 9%, за 12 тыс. и 20 тыс. грн соответственно.

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