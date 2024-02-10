Дальнейшие перспективы инфляции будут определяться различными факторами.

На замедление инфляция в январе 2024 года повлияли ряд факторов, в частности, сокращение совокупного спроса – на 25% относительно довоенного уровня. Об этом рассказал доктор экономических наук, с экс-глава Совета НБУ Богдан Данилишин.

По его словам, в то же время на снижение спроса влияли война, выезд беженцев за границу (более 6 млн человек), мобилизация мужчин, высокий уровень безработицы (около 20% рабочей силы), а также жесткая монетарная политика НБУ, ограничивавшая прирост кредитования в экономике.

Также на снижение уровня инфляции повлияло перенасыщение внутреннего рынка аграрной продукцией при рекордном урожае. В результате блокирования торговых путей экспорт агропродукции упал на 7% в годовом измерении. В январе относительно предыдущего месяца снизились цены почти на 60% продуктов питания, за которыми ведется ежедневное наблюдение. В частности, на свинину, птицу, яйца куриные, сахар, подсолнечное масло, гречневые и овсяные крупы, пшено, муку, макаронные изделия, батон.

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К тому же, по словам академика, весомым сдерживающим фактором инфляции является стабильность обменного курса, который уже 1,5 года сохраняется на уровне 37-38 грн за 1 доллар США, что способствует стабилизации цен на импортные товары. Однако дальнейшая стабилизация валютной позиции зависит от достаточности и ритмичности поступления внешней помощи.

Также эксперт добавляет, что сдерживающим фактором роста инфляции является сохранение правительством частичного моратория на повышение жилищно-коммунальных тарифов. Однако, данный фактор следует рассматривать как отсрочку прироста цен, поскольку будущая рыночная коррекция тарифов будет неизбежной.

С другой стороны, потенциально значительные инфляционные риски сохраняются со стороны фискального дефицита, уровень которого достиг 27% ВВП за 2023 год.

Данилишин подчеркнул, что дальнейшие перспективы инфляции будут определяться различными факторами. Низкий потребительский спрос будет сдерживать раскручивание инфляционной спирали. В то же время повышение тарифов на электроэнергию, восстановление налогов на автомобильное топливо, значительный фискальный дефицит, потенциально риски девальвации гривны остаются весомыми проинфляционными факторами.

Инфляция в Украине

Стоит отметить, что по данным Госстата, в январе инфляция на потребительском рынке в январе 2024 года по сравнению с декабрем 2023 года составила 0,4%, с январем 2023 года – 4,7%. Если сравнивать месячный рост цен, то инфляция в Украине замедлилась. Уровень годовой инфляции снизился до 4,7% против 5,1% в декабре 2023 года.

В то же время в НБУ прогнозируют ускорение инфляции. В 2024 году инфляция останется умеренной и вернется к целевому диапазону в 2025 году. С середины года она несколько ускорится из-за исчерпания эффектов высоких прошлогодних урожаев.

Инфляция в еврозоне набирает обороты. В декабре 2023 года инфляция ускорилась в еврозоне до 2,9% в годовом измерении по сравнению с 2,4% в ноябре. Причина-правительства прекращают поддержку высоких затрат на энергоносители. В то же время Европейский центральный банк запланировал цель в 2%.

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