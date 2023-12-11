У России есть потенциал тратить еще больше на войну, что может ускорить инфляцию.

По состоянию на окончание второго года полномасштабной войны потребительские цены в России растут, даже несмотря на то, что инфляция в других странах ослабляется. Так, по итогам ноября инфляция в РФ ускорилась – в годовом исчислении составила 7,5% по сравнению с 6,7% месяцем ранее, пишет The Economist.

Журналисты отмечают, что Центральный банк РФ справился со всплеском инфляции в начале 2022 года. Однако сейчас чиновники ЦБ опасаются, что они могут потерять контроль и повышают процентные ставки. В 2022-м инфляция в России была вызвана ослаблением рубля, что привело к удорожанию импорта.

На этот раз валютные колебания играют небольшую роль. В последние месяцы рубль фактически укрепился, отчасти из-за того, что власти ввели контроль за движением капитала. Инфляция цен на непродовольственные потребительские товары, многие из которых импортируются, соответствует среднему довоенному уровню.

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"Однако посмотрите внимательнее на экономику господина Путина (президент Рф Владимир Путин, – ред.) во время войны, и станет понятно, что она опасно перегревается. Инфляция в сфере услуг, которая включает все, начиная от юридических консультаций и заканчивая питанием в ресторанах, чрезвычайно высока", – пишет издание.

Например, стоимость ночевки в московском Ritz-Carlton, который после выхода западных спонсоров называется Carlton, выросла с примерно 225 до 500 долларов. По мнению журналистов, это свидетельствует о том, что причина инфляции является внутренней.

Одновременно эксперты указывают на растущие государственные расходы, в частности, на оборону. Однако российская экономика не выдерживает такого быстрого роста. Тысячи рабочих покинули страну. Иностранные инвесторы изъяли около 250 миллиардов долларов прямых инвестиций – почти половина довоенных запасов.

Разогретый спрос противостоит ограниченному предложению, что приводит к повышению цен на сырье, капитал и рабочую силу. Уровень безработицы, который составляет менее 3%, является самым низким в истории, что побуждает работников требовать гораздо более высокую зарплату. Затем компании перекладывают эти расходы на клиентов.

"Более высокие процентные ставки могут в конечном итоге снизить этот спрос, остановив дальнейший рост инфляции. Восстановление цен на нефть и дополнительные меры контроля за движением капитала могут способствовать укреплению рубля, снижая стоимость импорта. Однако все это работает против неподвижной силы: желания Путина одержать победу в Украине. Имея большую финансовую огневую мощь, он имеет потенциал тратить еще больше в будущем, что предсказывает еще более быструю инфляцию", – подчеркивает издание.

Санкции против России

Ранее УНИАН писал, что усилия западных стран, направленные на ограничение доходов России от нефти, фактически провалились. Все из-за того, что существует много возможностей для обхода санкций.

1 декабря Соединенные Штаты ввели санкции против трех компаний и трех нефтяных танкеров, перевозивших российскую нефть выше ценового предела в 60 долларов за баррель. Санкции касались двух компаний из ОАЭ и одной - из Либерии.

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