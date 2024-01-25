Нацбанк улучшил прогноз инфляции на последующие годы.

Несмотря на ожидаемое ускорение инфляции в 2024 году, она будет оставаться умеренной и вернется к целевому диапазону в 2025 году благодаря монетарной политике НБУ. Такой прогноз озвучил глава Нацбанка Андрей Пышный во время брифинга.

"Инфляция будет находиться в пределах целевого диапазона 5% ± 1 п. п. в ближайшие месяцы. С середины года она несколько ускорится из-за исчерпания эффектов высоких прошлогодних урожаев. Дополнительно на цены будет давить дальнейшее восстановление потребительского спроса, а также перенос расходов бизнеса на потребительские цены, в частности из-за все еще высоких рисков безопасности и повышения зарплат", - сказал он.

Однако инфляция будет оставаться умеренной, в том числе благодаря мерам НБУ по обеспечению курсовой устойчивости и привлекательности гривневых активов. Ожидается, что она составит 8,6% в конце года.

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По прогнозу регулятора, в 2025 году инфляция вернется к целевому диапазону, замедлившись до 5,8% на конец года, а в 2026 году – до цели 5%. Этому будет способствовать прежде всего снижение рисков безопасности, что предполагается в прогнозе. Это обеспечит общее улучшение ожиданий, а также позволит наладить логистику и производственные процессы.

Инфляция в Украине

По данным Государственной службы статистики, потребительская инфляция в Украине 2023 замедлилась до трехлетнего минимума в 5,1%.

Продукты питания и безалкогольные напитки в 2023 году подорожали в целом на 4%. Алкогольные напитки и табачные изделия за год подорожали на 9,6%, одежда и обувь - подешевели на 6,3%. Тарифы на коммунальные услуги выросли в 2023 году на 12,8%, главным образом, за счет подорожания электроэнергии на 69,7%.

По итогам ноября потребительская инфляция в нашем государстве замедлилась до 0,5%, в годовом измерении инфляция составила 5,1%.

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