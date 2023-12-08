Предусмотрено увеличение количества работников Национального антикоррупционного бюро, а также расширение полномочий НАПК

В пятницу, 8 декабря, Верховная Рада приняла в целом два законопроекта, которые являются важными на пути к евроинтеграции Украины. Речь идет о документах №10203-1 и 10262, сообщил в своем Telegram-канале замглавы парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.

По его словам, проект закона №10203-1 об усилении институциональной способности Национального антикоррупционного бюро Украины предусматривает увеличение предельной численности штата НАБУ с 700 до 1000 человек.

Запланировано поэтапное проведение конкурса на замещение дополнительных вакансий – по 100 должностей в 2024, 2025 и 2026 годах.

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Второй законопроект – №10262 о приведении отдельных положений в соответствие с выводами Еврокомиссии по Украине – предоставляет возможность Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции проверять имущество должностных лиц, приобретенное до госслужбы.

"Европейская комиссия в отчете обратила внимание на необходимость отмены ограничений полномочий НАПК относительно продолжения проверки активов, которые уже прошли процесс проверки, и относительно проверки имущества, приобретенного декларантами до назначения на должность государственной службы, без ущерба для правил, применяемых к национальной безопасности во время военного положения", – отметил нардеп.

Для этого предлагается исключить ч. 7 ст. 511 закона о предотвращении коррупции, которая предусматривает, что во время полной проверки декларации НАПК не осуществляет проверку оснований получения недвижимости и транспортных средств, приобретенных субъектом декларирования или членом его семьи в собственность до назначения на должность.

Указанные документы еще должны получить подпись президента.

Евроинтеграция Украины

Как сообщал УНИАН, в марте 2022 года Украина подала заявку на вступление в Евросоюз. В июне того же года Европейский совет предоставил Украине статус кандидата на членство в ЕС.

Еврокомиссия выдвинула рекомендации по внедрению необходимых реформ, которые Украина должна воплотить для вступления. В начале ноября 2023-го стало известно, что по мнению ЕК, сейчас Киев полностью выполнил только четыре из семи рекомендаций.

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