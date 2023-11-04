Глава ЕК отметила, что Киев показал успех в реализации необходимых реформ.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина достигла существенного прогресса в воплощении реформ, необходимых для вступления в ЕС.

Это официально засвидетельствуют в рамках отчета, который ведомство планирует представить на следующей неделе. Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава ЕК сказала на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

Президент Еврокомиссии акцентировала, что путь Украины в ЕС является наиболее важной темой.

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"Я должна сказать, что вы добились существенного прогресса. Удивитльно видеть это. Мы засвидетельствуем это на следующей неделе, когда Еврокомиссия представит свой отчет о расширении", - сказала фон дер Ляйен.

По ее словам, в ЕС удивлені воплощенными украинскими реформами во время войны.

"Мы никогда не должны забывать, что вы воюете в войне за существование, и в то же время, вы глубоко реформируете вашу страну", - сказала фон дер Ляйен.

Она подчеркнула, что Украина продемонстрировала много успехов в реформировании системы правосудия, обуздании олигархического контроля, в борьбе с отмыванием средств и во многих других сферах.

"Это результат упорного труда. Я знаю, что вы находитесь в процессе завершения невыполненных реформ. Если это произойдет, я уверена, Украина сможет реализовать свою амбициозную цель перехода к следующему этапу процесса вступления", - сказала фон дер Ляйен.

В свою очередь Зеленский сказал, что Украина ожидает политического решения о начале переговоров о приобретении Украиной членства в Европейском Союзе.

"Это решение будет иметь поворотное значение для истории не только Украины, но и всей Европы", - заявил Зеленский.

Он сказал, что начало переговоров будет означать несколько принципиальных вещей.

"Первое - уже не будет серых геополитических зон в Европе. Второе - мы обеспечим новую основу для роста и Украины, и всех европейских стран. И третье - мы гарантируем нашему государству и украинскому народу реальную экономическую и социальную безопасность", - сказал Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что во время полномасштабной войны Украина не останавливается на пути воплощения необходимых реформ.

"Мы четко признаем, что членство в Евросоюзе является признанием соответствующего институционального развития каждой страны и базируется на конкретных заслугах в защите европейских правил жизни. Именно поэтому Украина не просит поблажек для себя на пути в Евросоюз и выполняет все рекомендации Европейской комиссии, которые были предоставлены нашему государству, и необходимы для начала переговоров по членству", - сказал Зеленский.

Он заверил, что Украина не останавливается в процессе трансформации государства и реформы будут продолжены.

По его словам, в Верховной Раде уже зарегистрирован законопроект о Специализированной антикоррупционной прокуратуре - она должна создать дополнительные условия, чтобы антикоррупционная система функционировала эффективно. Также готовится законопроект о лоббизме, который должен добавить политическим процессам прозрачности и надежно защитить государство от деструктивного влияния олигархов.

Украина быстро реализует необходимые шаги, чтобы попасть в ЕС

Как известно, на следующей неделе Еврокомиссия должна представить отчет о расширении, в котором речь пойдет о выполнении Украиной семи рекомендаций, чтобы начать переговоры о вступлении. В декабре лидеры ЕС должны дать зеленый свет началу переговоров.

26 сентября 2023 года глава Кабмина Денис Шмыгаль заявил, что Украина почти завершила выполнение всех необходимых рекомендаций, чтобы начать новый этап переговоров о вступлении в Евросоюз. Летом иностранные СМИ писали, что Украина выполнила 2 из 7 рекомендаций для членства в ЕС.

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