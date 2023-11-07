Проблемы возникли с предотвращением коррупции и реформой законодательства в отношении нацменьшинств.

Еврокомиссия оценила как Украина выполнила критерии, сопровождавшие предоставление статуса кандидата на вступление в Евросоюз.

Сейчас Киев, по мнению ЕК, полностью выполнил лишь четыре из семи. Это следует из отчета по Украине - внутреннего документа Еврокомиссии, который оказался в распоряжении "Радио Свобода".

Выполненными считаются критерии:

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внедрение законодательства относительно процедуры отбора судей Конституционного Суда Украины, в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии;

завершение проверки добропорядочности кандидатов в члены Высшего совета правосудия и создание Высшей квалификационной комиссии судей Украины;

соответствие законодательства о борьбе с отмыванием денег стандартам FATF и одобрение стратегического плана реформирования всего правоохранительного сектора;

реформа медиаотрасли – приведение законодательства Украины в соответствие с Директивой ЕС об аудиовизуальных медиауслугах.

Отмечается, что среди не завершенных полностью оказалось усиление борьбы с коррупцией. Еврокомиссия ожидала назначения нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры и директора НАБУ.

"Украина все же должна принять закон об увеличении штатного расписания НАБУ и изъять из закона О предотвращении коррупции нормы, ограничивающие полномочия НАПК продолжением проверки активов, которые уже прошли процесс проверки, и ограничения полномочий НАПК по проверке имущества, приобретенного декларантами до вступления на государственную службу", - говорится в документе Еврокомиссии

Также Украина все еще не выполнила все рекомендации Венецианской комиссии в части реформы законодательства относительно нацменьшинств. В ЕК отмечают необходимость внедрить остальные замечания, упомянутые "в заключении от июня 2023 года и ее дальнейшем заключении от октября 2023 года, в частности путем внесения изменений в законы О государственном языке, СМИ и образовании".

Вступление Украины в ЕС

Недавно журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк сообщал, что Евросоюз поддержит начало переговоров относительно вступления с Украиной и Молдовой, а Грузия получит статус кандидата.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что Украина достигла существенного прогресса относительно воплощения реформ для вступления в ЕС.

Как пишет Reuters, ЕС продвигает заявку на членство Украины, чтобы компенсировать ее усталость от войны.

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