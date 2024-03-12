Чистая прибыль АО "ОГХК" за 2023 год составила минус 481,3 млн. грн.

АО "ОГХК" отчиталось перед государством о результатах финансово-хозяйственной деятельности за 2023 год, которые показали значительное ухудшение базовых показателей по сравнению с предыдущим годом.

Так, прибыль от операционной деятельности в 2023 году показала отрицательные значения и составила "минус" 311,6 млн. грн., (- 8,2 млн.USD), в то время как в 2022 году соответствующие показатели составляли 163,1 млн. грн. (4,5 млн.USD). В финансовом выражении падение составило 295%.

Чистая прибыль компании по результатам 2023 года составила минус 481,3 млн. грн, или (- 12,7 млн.USD). Показатель нераспределенной прибыли (непокрытый убыток) составил (- 651,428 тыс. грн.), что составляет увеличение на 298.36% по сравнению с предыдущим 2022 годом.

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Валовой доход АО "ОГХК" в 2023 году упал на 20% по сравнению с 2022 годом, что меньше на 11,6 млн. USD. В 2022 году рентабельность продаж составила 7%, в то время как в 2023 году она составила (-16%), что свидетельствует о заметном ухудшении финансовых результатов в отчетном периоде. Фактически рентабельность уменьшилась на 328,57% в год (абсолютная разница – 23%).

При этом, расходы на сбыт в 2023 году увеличились на 20.25%, а административные расходы остались на примерно том же уровне.

Дополнительно фиксируется уменьшение собственного капитала с 2,748,280 тыс. грн. до 2,239,926 тыс. грн., что может свидетельствовать об уменьшении стоимости активов компании или больших отчислениях из прибыли, связанных с возмещением убытков.

Ссылка: https://privatization.gov.ua/wp-content/uploads/2024/03/UMCC_UA.pdf

В целом, по сравнению с предыдущим годом, финансовые показатели компании в 2023 году ухудшились втрое несмотря на то, что по результатам предыдущего года была продемонстрирована прибыль. Причиной такого положения дел является значительное уменьшение объемов продаж, при этом уровень постоянных затрат остался практически неизменным.

Также, по результатам 2023 года, объемы производства по всем видам продукции упали до самых низких показателей за всю историю существования компании.

Производство Волногорского ГМК уменьшилось на 31,98% или в 1.47 раза по сравнению с предыдущим годом, изготовив 53,494 тонн продукции по сравнению с 78,787 тоннами в 2022 году. Относительно Иршанского ГОКа, наблюдалось еще более существенное падение – на 84,37% или в 6,4 раза, что привело к снижению объема выпускаемой продукции до 14,820 тонн по сравнению с 94,869 тоннами в 2022 году.

По последним данным Опендатабот https://opendatabot.ua/c/36716128 государственная компания также имеет значительные долги по заработной плате: в АО "ОГХК" 2 711 430,43 грн., в Филиале "Вольногорский ГМК" 627 402,24 грн. и в Филиале "Иршанский ГОК" 11 137,44 грн., всего 56 записей в Реестрах должников.

Подобные показатели красноречиво свидетельствуют о серьезном ухудшении финансового состояния АО "ОГХК" и необходимости принятия неотложных мер по стабилизации ситуации.

Поскольку АО "ОГХК" является одним из основных объектов т.н. Большой приватизации, госкомпания нуждается в немедленном пересмотре стратегии и строгой экономии, чтобы исправить этот финансовый провал.