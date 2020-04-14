Из Минэкономики уволили двух заместителей министра

Кабмин уволил Кухту с должности первого замминистра развития экономики по его заявлению. Кроме того, с должности замминистра был также уволен Сергей Николайчук.

Кабинет министров Украины уволил Павла Кухту с должности первого заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства в связи с его заявлением. Соответствующее решение размещено на правительственном портале.

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Кухта на своей странице в Facebook написал, что заявление об увольнении было подано сразу после назначения нового главы ведомства.

«Вчера Кабинет министров удовлетворил мое заявление на увольнение с должности первого заместителя министра экономики. Оно было представлено сразу после назначения нового министра, в соответствии со статьей 9 Закона "О центральных органах исполнительной власти", - написал он.

Также согласно распоряжению Кабмина, с должности был уволен заместитель министра ведомства Сергей Николайчук.

«Освободить Николайчука Сергея Анатольевича с должности заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины в соответствии с абзацем четвертым части второй статьи 9 Закона Украины "О центральных органах исполнительной власти», - сказано в распоряжении.

Как сообщал УНИАН, в сентябре Кабинет министров Алексея Гончарука назначил Павла Кухту и Сергея Николайчука заместителями министров.

4 марта Верховная Рада отправила в отставку премьер-министра Алексея Гончарука и его правительства. В этот же день парламент назначил Дениса Шмыгаля новым главой Кабмина и утвердил новый состав правительства.

Тимофей Милованов, который в правительстве Алексея Гончарука возглавлял Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства, не захотел работать в новом правительстве Дениса Шмыгаля из-за изменения подходов к развитию экономики.

С 10 марта Павел Кухта был назначен временно исполняющим обязанности главы Минэкономразвития.