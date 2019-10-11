Ярославского интересует приватизация «Электротяжмаша» и «Объединенной горной химической компании»

Группа DCH украинского бизнесмена Александра Ярославского заявила о готовности принять участие в конкурсах по приватизации предприятий «Электротяжмаш» и «Объединенная горная химическая компания», если уполномоченные государственные органы примут соответствующие решения.

Соответствующий пресс-релиз размещен на официальном сайте группы.

Информация о намерениях DCH появилась после того, как Тимофей Милованов, глава Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины сообщил о передаче «Электротяжмаша» и «Объединенной горной химической компании» Фонду государственного имущества Украины для последующего проведения приватизационных конкурсов.

«Мы заинтересованы в развитии украинской промышленности, а анонсированные министром к приватизации объекты получат новые перспективы развития за счет синергии с другими активами DCH. Инвестиционные возможности DCH и успешный опыт управления крупными производственными комплексами являются предпосылками обеспечения стабильной работы «Электротяжмаша» и «Объединенной горной химической компании», и укрепления рыночных позиций этих предприятий», — говорится в сообщении на сайте DCH.

DCH Александра Ярославского — одна из крупнейших и наиболее динамично развивающихся украинских бизнес-групп с более чем 20-летней историей. Приоритетными направлениями деятельности группы являются финансы, промышленность, добыча полезных ископаемых, транспорт, девелопмент, производство стройматериалов, гостиничный бизнес и др. В числе украинских активов DCH: Харьковский тракторный завод, рудник «Сухая балка» (Кривой Рог), Днепровский металлургический завод (ДМЗ), страховая компания "ИНГО Украина", Международный аэропорт "Харьков", УГДК, отель Kharkiv Palace Hotel 5*, сеть ТРЦ "Караван Megastore", регбийный клуб "Олимп" и др. Инвестиции Александра Ярославского только в экономику Харьковского региона превысили $1 млрд., включая вложения в программу подготовки инфраструктуры Харькова к Евро-2012 (строительство аэропорта, стадиона, первого в городе 5* отеля и прочих критериальных для УЕФА объектов).