Как украинцы относятся к добыче янтаря и игорному бизнесу: опрос

Большинство украинцев поддерживают детенизацию добычи янтаря и почти половина - за легализацию игорного бизнеса. Не поддерживают легализацию добычи янтаря и игорного бизнеса - 14% и 34%, соответственно.

Большинство украинцев (66%) поддерживают детенизацию добычи янтаря и почти половина (47%) - за легализацию игорного бизнеса.

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Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова в сентябре 2019 года.

«66% респондентов поддерживают предложенное президентом Украины принятие закона о детенизации и легализации добычи янтаря до 1 декабря 2019 года (не поддерживают 14%)», - говорится в сообщении.

Кроме того, согласно результатам опроса, 47% украинцев поддерживают предложение президента относительно принятия закона о детенизации и легализации игорного бизнеса до 1 декабря 2019 года (не поддерживают 34%).

***Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 6 по 11 сентября 2019 года. Было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, по выборке, представляющей взрослое население страны по основным социально-демографическим показателям. Выборка опроса строилась как многоступенчатая, случайная с квотным отбором респондентов на последнем этапе. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Как сообщал УНИАН, 2 сентября президент Украины Владимир Зеленский в рамках детенизации экономики поручил правительству и парламентскому большинству разработать до 1 октября 2019 и до 1 декабря 2019 года принять законы о легализации в Украине игорного бизнеса и добычи янтаря.