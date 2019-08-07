В украинских парках могут появиться кнопки экстренного вызова полиции

Идею установки кнопок вызова экстренной помощи в парках поддержали и пользователи соцсети Facebook, отметили в Минрегионе.

Минрегион намерен устраивать в парках специальные кнопки вызова экстренной помощи в случае возможного возникновения чрезвычайных ситуаций.

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Как написал заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebook, соответствующие изменения планируется внести в государственную строительную норму «Благоустройство территорий».

"Сейчас просматриваем нормы безопасности в парках. Поэтому есть предложение, которое сейчас рассматривается - устраивать в этих общественных местах специальные боксы с кнопкой экстренного вызова полиции. Это безопасность и постоянную связь с работниками службы в случае возможного возникновения чрезвычайной ситуации. Тем более, что в некоторых новых парках это уже начинают делать. Поэтому почему бы не нормировать этот вопрос и в ГСН?", - написал он.

По словам Парцхаладзе, идею установки кнопок вызова экстренной помощи в парках поддержали и пользователи соцсети Facebook.

«По его результатам, практически все из более чем 5000 пользователей, которые отреагировали на опрос, "ЗА" устройства кнопок вызова экстренной помощи в парках. При этом, многие предложил при возможности обустроить такие боксы с кнопками системами видеонаблюдения или другой защиты от ложных вызовов полиции», - отметил он.

Справка УНИАН. Государственные строительные нормы (ГСН) - обязательные к исполнению нормативные акты, которые используются при проектировании новых и реконструкции существующих зданий, кварталов, микрорайонов в соответствии