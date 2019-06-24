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В Украине на остановках общественного транспорта могут появиться туалеты

14:57, 24 июня 2019
Разное
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Иллюстрация REUTERS

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Как сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebook, соответствующая норма содержится в разрабатываемых изменениях государственной строительной нормы (ГСН) "Улицы и дороги".

"Сегодня очень важно осовременивать общественную инфраструктуру и создавать удобные и комфортные условия для людей. Поэтому у нас появилась такая идея, и сейчас мы уже внесли ее в проект изменений в ГСН относительно улиц и дорог - делать туалеты на новых общественных остановках. Это касается как нового строительства, так и реконструкции. Если это сделать правильно и соблюдать все необходимые требования при эксплуатации, то это действительно может стать решением вопроса с нехваткой общественных туалетов в городах", - написал замминистра.

Он отметил, что, согласно проекту изменений в ГСН, кроме электронных табло, таблиц с расписанием и схемой движения, на остановках общественного транспорта необходимо предусматривать общественные уборные.

Парцхаладзе привел пример современных остановок общественного транспорта, которые недавно появились в Астане. 

«Они являются остекленными, чтобы людям было комфортно ожидать транспорт в холодный период времени, а, кроме современного санузла, также имеют удобную зону ожидания и магазин», - написал он. 

фото facebook/lev.partskhaladze

Справка УНИАН. Государственные строительные нормы (ГСН) - обязательные к исполнению нормативные акты, которые используются при проектировании новых и реконструкции существующих зданий, кварталов, микрорайонов в соответствии с их назначением.

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Теги: #остановка#туалет#общественный транспорт