Рост промпроизводства в Украине ускорился до 5,2%

По сравнению с предыдущим месяцем, промпроизводство в апреле снизилось на 1,8%.

Рост промышленного производства в Украине в апреле 2019 года в годовом выражении – к апрелю 2018 года – без учета корректировки на эффект календарных дней ускорился до 5,2% с 2,1% в марте.

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Как сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины, с учетом корректировки на эффект календарных дней рост промпроизводства в апреле в годовом выражении ускорился до 4,4% с 2,7% месяцем ранее.

По сравнению с предыдущим месяцем, промпроизводство в апреле снизилось на 1,8% без учета корректировки на эффект календарных дней, но при этом выросло на 0,9% - с учетом корректировки.

По информации Госстата, наибольший рост промпроизводства в апреле в годовом выражении зафиксирован в производстве компьютеров, электронной и оптической продукции – 44,3%, производстве машин и оборудования – 27,5%, фармацевтике – 23%, химической промышленности – 14,7%, металлургии – 9,9%.

Падение в годовом выражении зафиксировано в шести отраслях: текстильном производстве – на 9,1%, добыче каменного и бурого угля – на 8,4%, производстве электрического оборудования – на 5,5%, производстве автотранспортных средств – на 4,8%, производстве изделий из дерева – на 4%, производстве кокса и продуктов нефтепереработки – на 2,5%.

Госстат напомнил, что данные приводятся без учета оккупированных территорий Автономной Республики Крым, а также в Донецкой и Луганской областях.

Как сообщал УНИАН, промпроизводство в Украине в марте 2019 года в годовом выражении выросло на 2,1% без учета корректировки на эффект календарных дней после падения на 1,8% месяцем ранее.

В 2018 году промпроизводство в Украине выросло на 1,1% после падения на 0,1% в 2017 году.