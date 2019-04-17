В Винницкой области запущена производственная линия предприятия по добыче известняка ООО «Компания ОРТУС»

Председатель Винницкой областной государственной администрации Валерий Коровий посетил с.Трудовое Песчанского района, где на территории Дмитрашков-Трудовского месторождения известняка и глинистых пород запущено производственную линию нового предприятия ООО «Компания ОРТУС».

Исполнительный директор ООО «Компания «ОРТУС» Анатолий Гуцол сообщил, что инвестиционный фонд предприятия составляет 30 млн грн., сейчас освоено около половины этих средств. Следовательно, закуплена дробильно-сортировочная установка и другая необходимая техника.

По словам руководителя предприятия, закупленная дробильно-сортировочная установка турецкого производства может за час переработать 120-150 тонн продукции. На предприятии изготавливается продукция различных фракций, в зависимости от потребностей заказчика, используется в металлургии, сельском хозяйстве, животноводстве, строительстве, а в перспективе – для асфальтного производства.

Анатолий Гуцол сообщил, что на предприятии не исключают перспективы увеличения мощности.

«Когда производство будет запущено полностью, коллектив предприятия составит около ста человек. Для Песчанского района, который имеет аграрную специализацию, это достаточно существенный «плюс», – подчеркнул руководитель ООО «Компании «ОРТУС». Он поблагодарил руководство области и районной власти за понимание, сотрудничество и всестороннюю поддержку в открытии данного предприятия.

Стоит отметить, что компания «ОРТУС» специализируется на разработке карьеров и добыче декоративного и строительного камня, известняка, гипса, мела, глинистого сланца, других полезных ископаемых.

«Для Винничины это действительно уникальное событие, особенно учитывая актуальность вопроса занятости населения. Ведь возобновление работы карьера – это новые рабочие места, развитие инфраструктуры и подведение коммуникаций. Раньше здесь добывали известняковые блоки для использования в строительстве. Сейчас восстанавливаются мощности предприятия. Запущена линия позволяет ежемесячно производить около 30 тыс. тонн продукции. Когда лицензия на добычу будет возобновлена, это примерно через месяц, будет возможность увеличить количество работников до 100 человек и увеличить мощности производства в 10 раз, по сравнению с нынешними», – отметил Валерий Коровий.

Важным положительным фактором является то, что компанией созданы новые рабочие места. Сейчас трудоустроено 13 рабочих различных специальностей. С целью повышения квалификации работников, компанией заключен Договор на прохождение обучения по охране труда и техники безопасности. Компания планирует расширяться и создавать дополнительные рабочие места, что, в свою очередь, поддержит рынок труда и наполнит государственный бюджет соответствующими налогами.

Собственными силами и средствами компании территория карьера очищена от кустарников, загромождений, мусора, а также созданы и улучшены подъездные пути к карьеру, следовательно, улучшена инфраструктуру объекта, что имеет социально-экономическую ценность. Карьер сочетает в себе не только сооружения, но и землю и недра. Компания намерена поддерживать земельный участок в надлежащем состоянии, очищать ее от кустарников, загромождений, мусора и отходов, поддерживая экологический баланс, обеспечить охрану объекта, заниматься реализацией известняковой сырья.