Около 42% представителей малого и микробизнеса не готовы к возвращению жесткого карантина, а 29% заявили о готовности к ухудшению ситуации в стране.
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Об этом свидетельствуют результаты опроса представителей малого и микробизнеса, проведенного Европейской Бизнес Ассоциацией (ЕБА).
Около 29% опрошенных не знают точно, как их бизнес отреагирует в случае возвращения жесткого карантина.
"Доступные кредиты" для малого бизнеса
Кроме того, 27% опрошенных предпринимателей сообщили, что им отказали в участии в государственной кредитной программе по поддержке малого бизнеса "Доступные кредиты 5-7-9%", 11% опрошенных удалось получить кредит по этой программе, 25% - планируют подаваться на участие в ней, а 16% - не планируют принимать участие в программе в связи с несоответствием их деятельности критериям для получения кредита.
Около 50% предпринимателей, которые приняли участие в этой программе, получили кредит в размере до 500 тысяч гривень; 20% - от 500 тысяч гривень до 1 миллиона гривень; 17% - от 1 миллиона гривень до 3 миллионов гривень.
Согласно результатам опроса, около 59% малого и микробизнеса, принявшего участие в программе, не сокращали, но и не увеличивали количество рабочих мест, 18% - создали 1-2 дополнительных рабочих места.
Пресс-служба сообщила, что опрос проводился с 31 августа по 15 сентября среди аудитории созданного на базе ассоциации проекта поддержки малого и микробизнеса Unlimit Ukraine. Сегодня проект насчитывает 1865 участников.
Что этому предшествовало
- По словам бизнес-омбудсмена в Украине Марчина Свенчицкого, за время карантина, введенного Кабмином с 12 марта, 29% украинских предприятий приостановили свою деятельность, а 6% полностью закрылись.
- Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства оценило падение ВВП Украины в первом полугодии в 6,5%, во втором квартале - на 11,4%.
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