Минэкономики ухудшило прогноз падения ВВП Украины в этом году

При этом Минэкономики прогнозирует более сдержанную инфляцию на уровне 5,8% и более крепкий среднегодовой курс гривни – 27,00 гривни за доллар.

Падение ВВП Украины по итогам 2020 года составит 6% вместо ожидавшихся в апреле 4,2%.

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Об этом говорится в консенсус-прогнозе Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

"По прогнозам экспертов, Украина демонстрирует более глубокое падение, чем мировая экономика, оно составит 6% в 2020 году. Характер восстановления будет зависеть от уже существующих карантинных мер в Украине, а также усиленных в условиях "адаптивного карантина", которые будут оказывать негативное влияние на экономику страны, вследствие чего восстановление будет медленным", - говорится в прогнозе.

При этом Минэкономики прогнозирует более сдержанную инфляцию – 5,8% против 7%, а также более крепкий среднегодовой курс гривни – 27,00 гривни/доллар против 28,85 гривни/доллар.

Отмечается, что бюджетное стимулирование, введенное для поддержания спроса населения и смягчения негативных последствий карантинных мероприятий, возрастет, что в условиях сокращения доходов приведет к существенному росту дефицита бюджета до 5,6% ВВП.

"Все элементы спроса будут иметь отрицательную динамику, но наибольшим будет падение инвестиций, которое углубилось до 20,3% с 14,8% в предыдущем консенсус-прогнозе", - говорится в прогнозе.

Согласно прогнозу, ситуация на рынке труда будет оставаться сложной до конца 2020 года, а безработица будет длительной в связи со значительным падением экономики и существенными структурными изменениями.

Уровень безработицы по итогам года прогнозируется на уровне 9,6% против 9,4% в предыдущем консенсус-прогнозе.

"Однако уже в 2021 году будет иметь место экономический рост на уровне 3,2%, который не компенсирует падение в 2020 году. Инфляция ускорится до 6,0% (в расчете декабрь к декабрю предыдущего года). Все элементы спроса будут иметь положительную динамику. Наибольший рост будет наблюдаться опять-таки в инвестициях - 8,5%. Безработица будет постепенно снижаться до 9,2%, но не выйдет на уровень до пандемии", - отмечается в прогнозе.

Как сообщал УНИАН, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства оценило падение ВВП Украины в первом полугодии в 6,5%, в том числе во втором квартале года – в 11%.

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