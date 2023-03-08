Соответствующие решения будут касаться тех, кто пытается ослаблять государство и прочность украинского общества.

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал очередное заседание Совета национальной безопасности и обороны и принятие санкционных решений. Об этом он сказал в вечернем видеообращении.

"Готовим и новые вполне справедливые шаги нашего государства против тех в Украине, кто еще пытается ослаблять государство, подвешивать прочность нашего общества. Вскоре состоится новое заседание СНБО, и есть соответствующие проекты санкционных решений", – заявил глава государства.

Зеленский добавил, что внутренняя безопасность Украины – один из первых приоритетов.

Видео дня

Украинские санкции: последние решения

26 февраля Зеленский подписал три указа для реализации решений Совета национальной безопасности и обороны Украины О введении новых санкций против РФ.

В тот же день Украина ввела санкции в отношении президента Олимпийского комитета Российской Федерации и президента Федерации тенниса РФ. Также под ограничения попали несколько российских спортсменов.

27 февраля стало известно, что Украина ввела новые санкции против 164 физических и 85 юридических лиц из РФ. Они поддерживали наемников в войне России против Украины. Также под санкции попали лица, причастные к ЧВК "Вагнер".

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