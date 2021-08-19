Подписанный президентом закон предусматривает установление особенностей экономических отношений с учетом ограничений, вызванных оккупацией.

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 19 августа, подписал закон об отмене режима свободной экономической зоны "Крым", который парламент принял 1 июля.

Соответствующая информация содержится на официальном сайте Верховной Рады.

Закон предусматривает отмену режима свободной экономической зоны "Крым" на временно оккупированной территории Украины и установление особенностей экономических отношений на временно оккупированной территории с учетом ограничений, вызванных оккупацией.

Отмечается, что ограничения принятого в 2014 году закона о создании режима свободной экономической зоны "Крым" привели к дискриминации граждан Украины, которые остались проживать на временно оккупированной территории, имеют место прописки на этой территории.

В частности, статус нерезидентов привел к ограничениям доступа к банковским услугам на подконтрольной Украине территории. О негативных последствиях этого закона для соблюдения прав и свобод человека неоднократно заявляли международные и национальные правозащитные организации.

Читайте такжеПослы ЭС на год продлили запрет на инвестиции в КрымуТакже закон регулирует порядок въезда лиц на временно оккупированную территорию и выезда с нее, закрепляет право на бесплатную вторичную правовую помощь для граждан Украины, проживающих на временно оккупированной территории, и обеспечивает реализацию права на наследование для таких лиц.

Свободная экономическая зона"Крым"

В августе 2014 года Верховная Рада приняла закон о налоговом и таможенном контроле в свободной экономической зоне Крыма и об особенностях осуществления экономической деятельности на временно оккупированной территории Крыма. СЭЗ вводилась на 10 календарных лет.

Однако на внеочередном заседании 1 июля 2021 года украинский парламент принял пакет законов, которыми отменил закон о свободной экономической зоне "Крым", а также связанные с ним изменения в Налоговом и Таможенном кодексах.

В частности, изменения в Налоговый кодекс регулируют вопросы администрирования налогов и сборов для лиц, имеющих налоговый адрес и/или для объектов налогообложения на временно оккупированном полуострове, а изменения в Таможенный кодекс устанавливают, что до окончания оккупации в отношении товаров, которые перемещаются через таможенную границу Украины из/в Крым, таможенные платежи не взимаются.

Автор: Екатерина Жирий