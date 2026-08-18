В Бельгии раскрыли, как замороженные российские активы можно использовать против Кремля

Бельгийский министр считает, что Россия должна возместить Украине ущерб, нанесенный войной.

В Бельгии не видят готовности других стран разделить ответственность за риски, которые могут возникнуть в случае конфискации замороженных российских активов, поэтому предлагают использовать эти активы в качестве рычага давления на переговорах с Россией.

Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом министр иностранных дел, по европейским делам и сотрудничеству в области развития Королевства Бельгии Максим Прево заявил на совместном брифинге с главой МИД Украины Андреем Сибигой в Киеве.

Как подчеркнул бельгийский министр, Бельгия с первого дня поддерживает Украину и будет придерживаться такой союзнической позиции и в дальнейшем.

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При этом бельгийский министр подчеркнул, что отсутствие конфискации активов Центрального банка России, хранящихся в бельгийском депозитарии Euroclear, "не следует понимать как отказ в оказании помощи Украине или как желание каким-то образом поддерживать Россию".

Почему российские активы до сих пор не конфискованы

Как пояснил Прево, существуют значительные юридические и фискальные риски, связанные с конфискацией замороженных активов РФ. По его словам, гораздо легче говорить о конфискации, чем реализовать ее на практике, поскольку Бельгия самостоятельно не может изъять и распорядиться замороженными активами на сумму 200 млрд евро. Мол, нужна совместная солидарность всех стран, но пока её нет.

"Мы отметили, что если бы все европейские страны, и не только они, сказали: "Хорошо, мы солидарны. Сделаем это. Возьмем эти деньги"... И нужно, чтобы между странами были обсуждения и меры безопасности, а также совместная ответственность... Но такой солидарности на данный момент не существует. Наверное, другие также видят, какие большие риски существуют, и не хотят разделить ответственность", – сказал Прево.

Замороженные активы можно использовать в качестве рычага на переговорах

Отдельно он сообщил, что в Бельгии довольны тем, что на уровне Евросоюза был найден консенсус о предоставлении Украине кредита в размере 90 млрд евро на 2026–2027 годы.

"Мы все хотим, чтобы эта война скоро закончилась. Но, не будучи наивными, мы знаем, что в ближайшие месяцы этого не произойдет, и можно опасаться, что она не закончится до конца 2027 года. И я понимаю, что Украина уже задумывается о том, что будет дальше после 2027 года. Это закономерные дискуссии о том, чтобы мы удерживали эти замороженные активы, которые могли бы быть использованы также против России в ходе дальнейших переговоров", – сказал Прево.

По его мнению, Россия должна компенсировать Украине весь причиненный ущерб. Прево добавил, что такая позиция уже доводилась до сведения других европейских столиц.

Он заверил, что нет принципиального ограничения на использование замороженных активов, но необходимо, чтобы эксперты нашли надлежащий путь с юридической точки зрения, с тем чтобы риски были сведены к минимуму и не представляли угрозы только для Бельгии, иначе Бельгия свою позицию не изменит.

Позиция Украины

Как подчеркнул глава МИД Сибига, сейчас настало время активно вернуться к теме замороженных активов для обсуждения четких юридических механизмов, а именно – как их можно использовать в интересах Украины.

"Это справедливо, ведь по оценкам Всемирного банка, на сегодняшний день ущерб, нанесенный Россией украинской инфраструктуре, составляет более 600 млрд долларов. Одному государству сложно с этим справиться", – подчеркнул Сибига.

Он добавил, что тем более – война касается не только Украины:

"Украина сейчас держит оборону, защищает свободу всей Европы и платит при этом самую высокую цену – отдает жизни своих воинов".

По его убеждению, замороженные активы – это один из тех фундаментальных направлений, который может существенно укрепить Украину за счет прямого использования российских средств.

"Поэтому мы, как Украина, будем активно обсуждать этот вопрос в европейских столицах и не только в них. И очень надеемся прийти к четким конкретным решениям. Это должно быть коллективное решение и коллективная ответственность", – подчеркнул Сибига.

Позиция Бельгии в отношении активов РФ

Как сообщал УНИАН, в январе 2026 года премьер-министр Бельгии Барт де Вевер высказал мнение, что полная конфискация государственных активов Российской Федерации, замороженных на территории Европейского Союза, станет актом войны.

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