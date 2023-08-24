ВР нормирует выплаты семьям пропавших представителей службы гражданской защиты.

Верховная Рада Украины нормирует возможность денежных выплат семьям пропавших без вести лиц рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты.

За это решение проголосовали 335 народных депутатов. Речь идет о принятии в первом чтении проекта Закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления социальной защиты военнослужащих, полицейских и некоторых других лиц" (№9638).

Законопроектом, в частности предусматривается, что лицам рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы вследствие вооруженной агрессии против Украины или захваченных заложниками, а также пропавших без вести, сохраняется денежное обеспечение.

Видео дня

Семьям этих людей ежемесячно выплачивается денежное обеспечение в порядке и размерах, установленных правительством. В то же время это не распространяется на лиц рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты, которые добровольно сдались в плен, самовольно покинули места службы.

Среди прочего, законопроектом уточняется порядок выплаты денежной компенсации военнослужащим и полицейским за неиспользованные дни отпусков, а также порядок выплаты денежной компенсации за неиспользованные дни отпусков в случае гибели (смерти) военнослужащих и полицейских.

Так, в случае смерти (гибели) полицейского денежная компенсация за все неиспользованные им дни отпусков выплачивается членам его семьи, а в случае их отсутствия средства входят в состав наследства. Та же норма предлагается и для военнослужащих.

Кроме того, законопроектом предусматривается усовершенствование порядка выплаты единовременной денежной помощи при увольнении с военной службы.

Согласно проекту закона, военнослужащим, которые увольняются с военной службы по состоянию здоровья или по собственному желанию во время действия военного положения выплачивается единовременное денежное пособие в размере 50% месячного денежного обеспечения за каждый полный календарный год службы.

Инновации для военных

Ранее председатель ВР Руслан Стефанчук заявил, что в ближайшее время парламентом планируется рассмотреть законопроект, который, среди прочего, предусматривает предоставление неоплачиваемого отпуска продолжительностью до 60 календарных дней работникам, которые приступают к работе после увольнения с военной службы.

Также рассмотреть в парламенте планируется законопроекты, направленные на упрощение процедуры получения статуса участника боевых действий, а также отдельного статуса защитника и защитницы Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: