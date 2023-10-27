В то же время специалисты ухудшили ожидания от следующего года.

Аналитики компании Dragon Capital пересмотрели прогнозы валютного курса, инфляции и рост ВВП, в частности, улучшив ожидания от курса на этот и следующий годы.

"Мы улучшаем наш прогноз курса гривны к доллару США, ожидая, что он составит 37 грн/долл. до конца текущего года (по сравнению с предыдущим прогнозом 37,5 грн/долл.) и 39 грн/долл. до конца 2024 года (по сравнению с 41 грн/долл.), поскольку в условиях продолжающейся войны валютно-курсовая стабильность останется ключевой целью для Нацбанка, несмотря на недавний переход к управляемо-гибкому курсу", - говорится в обновленном прогнозе.

Учитывая динамику событий на фронте, аналитики пересмотрели ключевое предположение на 2024 год, ожидая, что война, вероятно, продлится в течение всего следующего года.

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Продолжение войны будет означать, что экономика Украины не получит толчка от частичного возвращения беженцев и улучшения экономических настроений, однако недавнее возобновление экспорта товаров через порты Украины в Черном море может стать важным драйвером экономического роста.

"По нашей оценке, полноценное возобновление перевозок через порты Черного моря может увеличить экспортную выручку на $9-10 млрд в 2024 году, что на треть больше, чем в сценарии "без портов Черного моря", и иметь положительное влияние на рост реального ВВП до 5 п. п. При этом, инфляция может вырасти на дополнительные 2,5 п. п., из-за вторичных эффектов роста внутренних цен на зерно", - отметили в компании.

Однако, пока продолжаются боевые действия, риск повреждений судов, движущихся к украинским портам в Черном море, останется актуальным, поэтому аналитики не ожидают полноценного восстановления судоходства портами.

В Dragon Capital прогнозируют, что реальный ВВП Украины вырастет на 4% в годовом выражении в 2024 году, по сравнению с 8%, которые ожидались ранее в сценарии снижения рисков безопасности в начале 2024 года. В то же время специалисты оставили без изменений прогноз роста на 2023 год на уровне 4,5% г/г, поскольку последние имеющиеся данные подтверждают ожидания, что экономическая активность стабилизировалась в третьем квартале 2023 года после постепенного роста в первой половине года.

"Мы снижаем наш прогноз инфляции на конец 2023 года на 3 п. п. до 6% г/г, учитывая более существенное, чем ожидалось, снижение фундаментального давления в последние месяцы и увеличение прогнозного урожая для отдельных культур (например, овощей, гречихи). Мы прогнозируем, что в 2024 году показатель инфляции ускорится до 8%, в частности из-за увеличения внутренних цен на сельскохозяйственные товары в результате частично восстановления портов Черного моря", - говорится в сообщении.

Экономика Украины во время войны

По предварительным оценкам Минэкономики, рост ВВП в сентябре 2023 года по сравнению с сентябрем прошлого года составляло около 9,1%.

НБУ улучшил прогноз роста реального ВВП с 2,9% до 4,9% в 2023 году. По прогнозу регулятора, в 2024 году экономика вырастет на 3,6%, несмотря на сохранение высоких рисков в сфере безопасности.

Национальный банк улучшил прогноз инфляции на конец текущего года с 10,6% до 5,8%. Основной фактор этого пересмотра - влияние высоких урожаев на динамику продовольственных цен. В то же время НБУ повысил прогноз инфляции на 2024 год - с 8,5% до 9,8%.

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