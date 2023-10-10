Новый прогноз предусматривает рост экономики Украины на 2% в этом году и на 3,2% в следующем году.

Международный валютный фонд (МВФ) в своем октябрьском обзоре мировой экономики улучшил прогноз роста экономики Украины в 2023 году.

В предыдущем прогнозе фонда отмечалось, что в 2023 году ВВП может колебаться от падения на 3% до роста на 1%. Новый прогноз предусматривает рост экономики Украины на 2% в этом году и на 3,2% в следующем году.

"Увеличение связано с более высоким, чем ожидалось, ростом внутреннего спроса, когда фирмы и домохозяйства адаптировались к войне в этой стране на фоне резкого снижения инфляции и стабильности валютного рынка", - говорится в обзоре.

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Что касается темпов роста цен, то в МВФ для Украины прогнозируют среднегодовую инфляцию в 17,7% в этом году и 13% - в 2024 году.

В этом году уровень безработицы, по прогнозу фонда, составит 19,4%, в следующем году ожидается, что безработица снизится до 10,6 процента.

ВВП Украины во время войны

Согласно ежемесячному экономическому мониторингу Украины от Института экономических исследований и политических консультаций, прирост реального валового внутреннего продукта Украины в августе 2023 года остался близким к 8% по сравнению с августом прошлого года, однако августовский ВВП был более чем на 20% ниже уровня 2021 года.

По данным Государственной службы статистики, после резкого падения с начала полномасштабной войны и дальнейшего снижения в 2023 году, во втором квартале валовой внутренний продукт подскочил на 19,5% в годовом измерении.

Министр финансов Сергей Марченко отметил, что ВВП Украины по итогам 2023 года вырастет более чем на 3%.

Эксперты прогнозируют обвал ВВП Украины, если беженцы не вернутся домой. По разным оценкам Центра экономической стратегии (ЦЭС), за рубежом могут остаться от 1,3 млн до 3,3 млн украинских беженцев, что на 0,4-0,6 млн человек больше прогнозируемого.

Аналитики компании Dragon Capital ожидают, что реальный ВВП в 2023 году вырастет на 4,5% в годовом измерении после падения на 29% в 2022 году.

10 октября 2023 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны, согласно которому в следующем году на нужды национальной обороны в Государственном бюджете должны предусмотреть не менее 21,6% от ВВП. Это означает, что Украина будет тратить на оборону более 21% ВВП.

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