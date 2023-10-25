Украинская экономика, несмотря на войну продолжает восстанавливаться: по предварительным оценкам Минэкономики, рост ВВП в сентябре 2023 года по сравнению с сентябрем прошлого года составил около 9,1%.
Как сообщила пресс-служба ведомства, в итоге за январь-сентябрь 2023 г. рост оценивается на уровне 5,3% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.
"В сентябре большинство ключевых видов экономической деятельности демонстрировали положительные результаты. Кроме низкой статистической базы сравнения, это объясняется еще и высокой способностью бизнеса приспосабливаться к новым вызовам, а также помощью со стороны государства и международных партнеров", - пояснила первый вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко.
По ее словам, значительный положительный вклад в ВВП в сентябре имела и сфера услуг, которая сочетает в себе несколько составляющих.
"Во-первых, речь идет о коммерческой сфере услуг, которая на сегодня является более цифровизированной и маневренной в своей деятельности, поэтому быстро адаптируется к новым условиям и потребностям на рынках. Во-вторых, к сфере услуг также относится сфера государственного управления и обороны, финансирование которой является приоритетным во время войны", - отметила Свириденко.
Кроме этого, в сентябре нарастили производство предприятия пищевой промышленности. Это произошло в условиях увеличения сырьевой базы со стороны сельхозпроизводства и налаживания новых путей поставок продукции.
Положительная динамика наблюдалась также в сферах машиностроения и производства строительных материалов – здесь рост происходил благодаря реализации проектов восстановления, и в частности реализации правительственной программы "єОселя". В свою очередь, прирост в добывающей промышленности объясняется накоплением запасов угля и газа на зиму.
В то же время ремонтная кампания объектов генерации и сетей, перманентные повреждения сетей из-за боевых действий в отдельных регионах и чрезвычайно теплые погодные условия сдерживали производство и потребление электроэнергии.
"Наибольшим сдерживающими факторами для роста экономики в сентябре оставались ситуация с безопасностью, разрушение производственных мощностей отдельных предприятий (преимущественно на востоке страны) и логистические ограничения для экспортеров", - отметили в Минэкономики.
Экономика Украины во время войны
В феврале 2023 года ЕБРР существенно ухудшил прогноз для Украины и ожидал до 1% роста в этом году.
В свою очередь, Международный валютный фонд в октябрьском обзоре мировой экономики отметил, что ожидает рост ВВП Украины по итогам 2023 года на уровне 2%, хотя в апреле прогнозировал падение на уровне 3%.
Международный валютный фонд в своем октябрьском обзоре мировой экономики улучшил прогноз роста экономики Украины в 2023 году. В предыдущем прогнозе фонда отмечалось, что в 2023 году ВВП может колебаться от падения на 3% до роста на 1%. По новым оценкам, рост экономики Украины ожидается на 2% в этом году и на 3,2% в следующем году.
По данным Госслужбы статистики, после резкого падения с начала полномасштабной войны и дальнейшего снижения в 2023 году, во втором квартале этого года ВВП вырос на 19,5% в годовом измерении.
По словам министра финансов Сергея Марченко, валовой внутренний продукт Украины по результатам 2023 года вырастет более чем на 3 процента.
По состоянию на 12 октября 2023 года сообщалось, что в этом году украинская экономика вырастет: в правительстве раскрыли детали.