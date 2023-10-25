Положительную динамику продемонстрировали сфера услуг, пищевой промышленности и машиностроения.

Украинская экономика, несмотря на войну продолжает восстанавливаться: по предварительным оценкам Минэкономики, рост ВВП в сентябре 2023 года по сравнению с сентябрем прошлого года составил около 9,1%.

Как сообщила пресс-служба ведомства, в итоге за январь-сентябрь 2023 г. рост оценивается на уровне 5,3% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

"В сентябре большинство ключевых видов экономической деятельности демонстрировали положительные результаты. Кроме низкой статистической базы сравнения, это объясняется еще и высокой способностью бизнеса приспосабливаться к новым вызовам, а также помощью со стороны государства и международных партнеров", - пояснила первый вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Видео дня

По ее словам, значительный положительный вклад в ВВП в сентябре имела и сфера услуг, которая сочетает в себе несколько составляющих.

"Во-первых, речь идет о коммерческой сфере услуг, которая на сегодня является более цифровизированной и маневренной в своей деятельности, поэтому быстро адаптируется к новым условиям и потребностям на рынках. Во-вторых, к сфере услуг также относится сфера государственного управления и обороны, финансирование которой является приоритетным во время войны", - отметила Свириденко.

Кроме этого, в сентябре нарастили производство предприятия пищевой промышленности. Это произошло в условиях увеличения сырьевой базы со стороны сельхозпроизводства и налаживания новых путей поставок продукции.

Положительная динамика наблюдалась также в сферах машиностроения и производства строительных материалов – здесь рост происходил благодаря реализации проектов восстановления, и в частности реализации правительственной программы "єОселя". В свою очередь, прирост в добывающей промышленности объясняется накоплением запасов угля и газа на зиму.

В то же время ремонтная кампания объектов генерации и сетей, перманентные повреждения сетей из-за боевых действий в отдельных регионах и чрезвычайно теплые погодные условия сдерживали производство и потребление электроэнергии.

"Наибольшим сдерживающими факторами для роста экономики в сентябре оставались ситуация с безопасностью, разрушение производственных мощностей отдельных предприятий (преимущественно на востоке страны) и логистические ограничения для экспортеров", - отметили в Минэкономики.

Экономика Украины во время войны

В феврале 2023 года ЕБРР существенно ухудшил прогноз для Украины и ожидал до 1% роста в этом году.

В свою очередь, Международный валютный фонд в октябрьском обзоре мировой экономики отметил, что ожидает рост ВВП Украины по итогам 2023 года на уровне 2%, хотя в апреле прогнозировал падение на уровне 3%.

Международный валютный фонд в своем октябрьском обзоре мировой экономики улучшил прогноз роста экономики Украины в 2023 году. В предыдущем прогнозе фонда отмечалось, что в 2023 году ВВП может колебаться от падения на 3% до роста на 1%. По новым оценкам, рост экономики Украины ожидается на 2% в этом году и на 3,2% в следующем году.

По данным Госслужбы статистики, после резкого падения с начала полномасштабной войны и дальнейшего снижения в 2023 году, во втором квартале этого года ВВП вырос на 19,5% в годовом измерении.

По словам министра финансов Сергея Марченко, валовой внутренний продукт Украины по результатам 2023 года вырастет более чем на 3 процента.

По состоянию на 12 октября 2023 года сообщалось, что в этом году украинская экономика вырастет: в правительстве раскрыли детали.

Вас также могут заинтересовать новости: