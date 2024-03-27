Вероятность осуществления Россией дальнейшей атаки на западные государства будет зависеть от того, насколько Запад будет объединенным, отметил бывший главнокомандующий вооруженными силами США в Европе, генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес в интервью "ВВС Украина".
Ходжес отметил, что вероятность перехода России на следующий уровень атаки, - чего-то большего, чем она уже делает с дезинформацией, кибербезопасностью и нарушением воздушного пространства, - "будет зависеть от того, будут ли россияне считать, что мы не готовы, не объединены, что мы никак не будем отвечать". Именно тогда риск эскалации возрастет.
С другой стороны, отметил Ходжес, России для нападения на НАТО придется очень хорошо подготовиться, и она тоже будет оценивать вероятные негативные последствия от эскалации конфликта.
"Я не думаю, что они глупые. Если они добьются успеха в Украине, тогда смогут перейти куда-то еще в течение двух-трех-четырех лет. Конечно, такая возможность существует. Но им придется многое поменять, чтобы подготовиться к нападению на НАТО. Потому что их должно волновать, что мы можем должным образом ответить. Это возможно, да, мы должны к этому готовиться. Я не думаю, что это вероятно, если Соединенные Штаты не отвернутся от Европы, от Украины", - убежден Ходжес.
Он добавил, что западные союзники должны помочь Украине выиграть промышленную конкуренцию, получить амуницию и техническое обслуживание, и в то же время атаковать российскую логистику. Если это произойдет, Украина выиграет, убежден генерал.
Нападет ли Россия на НАТО
Согласно анализу немецких спецслужб, Москва может удвоить свою военную мощь в течение следующих пяти лет и напасть на страны НАТО уже в ближайшее время. Немецкие спецслужбы делают вывод, что "больше нельзя исключать", что Путин нападет по крайней мере на некоторые страны НАТО, такие как Балтия или Финляндия, с 2026 года.
Американский Институт изучения войны пришел к выводу, что президент России Владимир Путин начал подготовку к военной агрессии против НАТО. Отмечалось, что об этом свидетельствуют два указа российского лидера от 26 февраля, которые официально восстанавливают Московский и Ленинградский военные округа.