По его мнению, если Соединенные Штаты не отвернутся от Европы, от Украины, то нападение России на НАТО маловероятно.

Вероятность осуществления Россией дальнейшей атаки на западные государства будет зависеть от того, насколько Запад будет объединенным, отметил бывший главнокомандующий вооруженными силами США в Европе, генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес в интервью "ВВС Украина".

Ходжес отметил, что вероятность перехода России на следующий уровень атаки, - чего-то большего, чем она уже делает с дезинформацией, кибербезопасностью и нарушением воздушного пространства, - "будет зависеть от того, будут ли россияне считать, что мы не готовы, не объединены, что мы никак не будем отвечать". Именно тогда риск эскалации возрастет.

С другой стороны, отметил Ходжес, России для нападения на НАТО придется очень хорошо подготовиться, и она тоже будет оценивать вероятные негативные последствия от эскалации конфликта.

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"Я не думаю, что они глупые. Если они добьются успеха в Украине, тогда смогут перейти куда-то еще в течение двух-трех-четырех лет. Конечно, такая возможность существует. Но им придется многое поменять, чтобы подготовиться к нападению на НАТО. Потому что их должно волновать, что мы можем должным образом ответить. Это возможно, да, мы должны к этому готовиться. Я не думаю, что это вероятно, если Соединенные Штаты не отвернутся от Европы, от Украины", - убежден Ходжес.

Он добавил, что западные союзники должны помочь Украине выиграть промышленную конкуренцию, получить амуницию и техническое обслуживание, и в то же время атаковать российскую логистику. Если это произойдет, Украина выиграет, убежден генерал.

Нападет ли Россия на НАТО

Согласно анализу немецких спецслужб, Москва может удвоить свою военную мощь в течение следующих пяти лет и напасть на страны НАТО уже в ближайшее время. Немецкие спецслужбы делают вывод, что "больше нельзя исключать", что Путин нападет по крайней мере на некоторые страны НАТО, такие как Балтия или Финляндия, с 2026 года.

Американский Институт изучения войны пришел к выводу, что президент России Владимир Путин начал подготовку к военной агрессии против НАТО. Отмечалось, что об этом свидетельствуют два указа российского лидера от 26 февраля, которые официально восстанавливают Московский и Ленинградский военные округа.

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