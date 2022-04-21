Вознаграждение за переданную исправную военную технику страны-оккупанта колеблется от 10 тысяч до 1 миллиона долларов.

Верховная Рада приняла закон, которым освободила от налогообложения вознаграждение за переданную Вооруженным силам Украины исправную вражескую боевую технику.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие в целом проекта закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно освобождения от налогообложения вознаграждения за добровольно переданную Вооруженным силам Украины пригодную для применения боевую технику государства-агрессора" (№ 7278) проголосовали 302 народных депутата.

Согласно пояснительной записке, принятым документом освобождается от налогообложения (18% налога на доходы физических лиц и 1,5% военного сбора) вознаграждение за переданную исправную военную технику страны-оккупанта.

Война против Украины:

24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.

Оккупанты обстреливают мирные города Украины. Договоренности о зеленых коридорах систематически нарушаются. Эвакуационные конвои обстреливаются, что усложняет и эвакуацию мирного населения, и доставку в горячие точки продуктов и медикаментов. Во многих населенных пунктах гуманитарная катастрофа.

Верховная Рада 1 апреля законом определила размер вознаграждения российским военным за добровольную сдачу военной техники - от 10 тысяч до 1 миллиона долларов.

Законом предусмотрены такие выплаты и для военнослужащих Вооруженных сил Украины, других структур сектора безопасности и обороны Украины, граждан Украины за добровольно переданную Вооруженным силам Украины пригодную для применения боевую технику государства-агрессора.

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