На второй путь деблокады - дипломатический - Россия не соглашается.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока недостаточно техники для разблокирования Мариуполя силовым путем.

Об этом он сообщил на брифинге по результатам встречи с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.

"Ситуация в Мариуполе ухудшается. К сожалению, пока мы не можем достичь там положительного результата. На руках наших военных и бойцов сотни раненых людей. Защищая своей спиной гражданских людей, они теряют свою жизнь", - отметил президент.

Он подчеркнул, что не для красноречия сказал "защищая своей спиной", потому что именно за спинами военных в Мариуполе находятся около тысячи живых гражданских - как женщин, так и детей.

"И тут хочется сказать, что все будет просто и завтра мы поможем нашим военным и мирным жителям в Мариуполе. Но я не могу этого сказать", - добавил Зеленский.

По его словам, Украина постоянно предлагает РФ открыть гуманитарные коридоры, однако несколько тысяч человек "поверили оккупантам" и уехали из Мариуполя в сторону временно оккупированных территорий и в сторону РФ.

"Я должен констатировать трагедию, что мы не знаем судьбу этих тысяч мирных людей", - уточнил глава государства.

Он добавил, что не знает, когда Украина сможет разблокировать Мариуполь.

"И говорю вам совершенно открыто, что все ребята в Мариуполе хотят нашей победы, разблокировка, никто из них не собирается сдаваться врагу... Чтобы разблокировать Мариуполь, есть два пути. Первый - серьезная и тяжелая вооруженная помощь, на которую мы рассчитываем и они рассчитывают, и совместными действиями мы можем разблокировать Мариуполь. Пока у нас этой техники недостаточно, именно для работы в этом направлении. Второй путь - дипломатический - пока на это не соглашается РФ", - сказал Зеленский.

Как сообщал УНИАН, украинские власти готовы провести встречу с российской делегацией на переговорах в Мариуполе для спасения военных и гражданских, находящихся в разрушенном городе.