Подряды в четырех аннексированных регионах РФ получают фирмы, тесно связанные с российскими властями и лично Путиным.

На фоне полномасштабного российского вторжения в Украину компании принадлежащие окружению Путина, зарабатывают сотни миллионов на оккупированных украинских территориях.

Как сообщают РосСМИ, подряды в четырех аннексированных регионах РФ получают фирмы, тесно связанные с российскими властями и лично Путиным.

Сообщается, что товары на оккупированнные территории окружение Путина поставляет по ценам, часто выше рыночных на 10-25%. Разрешение на это дало правительство РФ.

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95 млн руб. от "властей" Херсонской области получила компания близкого знакомого Путина — Владислава Косенко. ООО "Приазовье инвест" будет ремонтировать пансионат "Экспресс". Косенко является главой совета директоров этой фирмы. Косенко — спарринг-партнер президента РФ Владимира Путина по дзюдо.

232 млн руб. получила компания бывшего замглавы подмосковной Дубны Романа Беленко. Она будет охранять образовательные учреждения Запорожья. А фирма кандидата в депутаты Запорожской области от "Единой России" Антона Тарантинова получила 125 млн руб. за охрану местных школ.

Сообщается, что подряды зачастую получают фирмы, которыми владеют местные чиновники. Например, продукты в школы Запорожья будет поставлять компания "Агроарсенал-3". Одним из ее собственников является Сергей Золотарев – бывший депутат партии "Оппозиционная платформа – за жизнь", а ныне — замглавы администрации Мелитополя.

Война в Украине и окружение Путина

В июне 2023 года в СМИ писали о том, что в окружении Путина уже понимают, что война проиграна. Сообщалось, что окружение диктатора сейчас беспокоит одно: как сохранить свою собственность и власть в стране, проигравшей войну, в постпутинской России.

В середине июля Кирилл Буданов в разговоре с корреспондентом Reuters сообщил, что ГУР якобы имеет собственных информаторов в окружении Путина.

6 августа 2023 года руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил о том, что ГУР спровоцировало репрессии в окружении Путина.

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