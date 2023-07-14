Украинская разведка сделала некоторые выводы после мятежа Пригожина в России по оценке своего врага.

Глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил, что Украина получает информацию, в том числе, от источников, близких к президенту РФ Владимиру Путину.

В интервью Reuters Буданов признал, что в 2014 году Украина проиграла России информационную войну, но теперь Украине проигрывает сама Россия.

Сообщается, что украинская разведка сделала некоторые выводы после мятежа Пригожина в России по оценке своего врага. Сам Буданов напомнил журналистам, что ГУР первыми предупредили о реальной угрозе полномасштабного вторжения РФ.

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"У нас есть свои источники. Так сказать, в ближайших кабинетах (к Путину). Поэтому мы обычно знаем, что происходит", - сказал он.

Отдельно журналисты отметили, что принцип ГУР по устранению врагов сравним с израильским Моссадом. Буданов не стал отрицать такую аналогию. "Если вы спрашиваете о "Моссаде" как о знаменитой (внешней разведовательной службе Израиля - УНИАН)... по уничтожению врагов своего государства, то мы этим занимались и будем заниматься. Нам не нужно ничего создавать, потому что это уже существует", - ответил глава ГУР.

В материале указывается, что на Буданова уже было совершено множество неудачных покушений. В последнем случае нападавший сам был взорван при попытке взорвать автомобиль.

В конце разговора журналисты упомянули попытку россиян нанести удар по штабу ГУР в Киеве, на что Буданов уточнил, что это уже не первый случай. "Это была не первая их попытка. Но, как видите, мы снова здесь, в основных помещениях этого здания. Когда вы были снаружи, вы могли видеть, как люди ходят и работают", - добавил Буданов.

Россия пытается убить Буданова - главное

В июне российские пропагандисты распространили фейк о якобы ранении Буданова. При этом новая ИПСО совпала как с началом украинского контрнаступления, так и с реальной попыткой РФ убить главу ГУР ракетой.

Сообщалось, что в начале лета РФ выпустила в сторону штаб-квартиры ГУР в Киеве баллистические и крылатые ракеты, а также дроны. Все цели были перехвачены столичной ПВО. Пострадавших не было.

В Минобороны неоднократно подчеркивали, что Россия до сих пор не отказалась от цели устранить высшее военное и политическое руководство Украины. Известно о неоднократных покушениях, в том числе, на президента Владимира Зеленского и командующего ТрО Игоря Танцюру. Кроме того, под особым вниманием у оккупантов остается и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

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