Публичные заявления главного разведчика Украины создают определенные проблемы Кремлю.

Украинская военная разведка смогла спровоцировать репрессии в окружении президента РФ Владимира Путина. Об этом рассказал руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью болгарскому телеканалу bTV.

Несколько недель назад Буданов в одном из интервью рассказал, что украинская разведка имеет собственные источники информации в окружении российского президента. Это было озвучено намеренно, чтобы русские начали искать предателей наверху, намекнул разведчик.

"Они уже понимают, что у нас есть свои источники. Информация всегда была оружием - пусть проверяют, пусть ищут. На самом деле так и есть, но всегда, так сказать, [эти поиски] дают неправильные результаты", – отметил Буданов.

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В качестве примера глава разведки привел случай, который произошел еще до начала полномасштабного вторжения. Когда в одной "команде" произошла утечка, российские спецслужбы начали проверять абсолютно всех, кто мог иметь доступ к закрытой информации.

"Начали проверять всех, кто имеет близких, контакты, родственников на территории Украины. Как вы можете догадаться, они есть почти у всех. Только по результатам этого дела три человека были лишены свободы, 31 человек был уволен и переведен в другие места. Еще большой процент людей попадал под определенный пресс. То есть они сами парализовали свою работу", – рассказал Буданов.

Он отметил, что каждый раз, когда ГУР получает "очевидные факты", россияне начинают проводить внутренние расследования, которые на самом деле "ничего не изменят".

Источники ГУР в окружении Путина

В середине июля Кирилл Буданов в разговоре с корреспондентом Reuters сообщил, что ГУР якобы имеет собственных информаторов в окружении Путина. Насколько это правдивое заявление можно судить по остальным его ответам в том же интервью.

Например, Буданов прямо отметил, что в самом начале войны – в 2014 году – Украина проиграла информационную войну России. Но сейчас ситуация изменилась на противоположную, и войну за мнения людей выигрывает Украина.

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