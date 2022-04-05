Россия ведет против Украины масштабную экономическую войну.

Потери украинского валового внутреннего продукта в этом году могут достичь 30-35 процентов, что станет огромным ударом для нашей экономики.

Об этом сообщил на брифинге исполнительный директор Украинского института будущего, советник министра внутренних дел Вадим Денисенко.

По его словам, Россия ведет против нас масштабную экономическую войну, которая имеет сразу несколько составляющих. Речь идет, прежде всего, о блокаде Черного моря, следствием которой станет остановка украинского экспорта.

Денисенко отметил, что следующей частью российского плана является попытка сорвать посевную.

"Мы должны понимать что по состоянию на сейчас, по идеальному сценарию Украина не сможет посеять около 30-35 процентов посевных территорий. В худшем сценарии не засеют половину", - прогнозирует эксперт.

Он добавил, что Украина является одним из ключевых игроков на зерновом рынке, если говорить о кукурузе, подсолнечнике и пшенице. Целью же России является рост стоимости зерна в мире и нехватка продукции.

"Дефицит на рынке может составлять около 25-30 млн тонн зерна. Ведь россияне начинают играть в историю о том, что нельзя продавать их зерно так называемым недружественным странам. Таким образом, пытаются вызвать ценовую панику на мировых рынках", - добавил Денисенко.

Как сообщал УНИАН, по прогнозу Европейского банка реконструкции и развития, экономика Украины сократится на пятую часть в этом году. Затем экономика восстановится в 2023 году, если все пойдет по сценарию с прекращением огня через пару месяцев.

В Минэкономики Украины 2 апреля сообщили, что валовой внутренний продукт Украины в первом квартале 2022 года из-за начатую войну Россию упал на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Общегодовое падение может достичь 40%.

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева 22 марта спрогнозировала, что спад ВВП Украины за начавшейся войны Россию может составлять треть от довоенного.

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