Даниил Гетманцев отметила, что украинская экономика несет колоссальные убытки

Украину ожидает дальнейшее падение валового внутреннего продукта. Только российская атака на города Украины 15 ноября нанесла около миллиарда долларов убытков.

По словам главы комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, украинская экономика несет колоссальные убытки из-за российских атак. При этом он указал, что последний удар нанес миллиард долларов прямого ущерба.

"Если мы говорим в цифрах ВВП, то Министерство экономики уже скорректировало свой макропрогноз в сторону увеличения падения ВВП до 39% в октябре. То есть вследствие атак в октябре, соответственно в ноябре атаки не уменьшились, а увеличились. Поэтому падение будет продолжаться", - отметил Гетманцев в эфире национального телемарафона.

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Война в Украине и падение ВВП - что известно

15 ноября российские оккупанты нанесли по территории Украины массированный ракетный удар. По словам представителя командования Воздушных сил Юрий Игната, по Украине выпустили около 100 ракет.

При этом 17 ноября стало известно, что Россия пытается остановить украинские АЭС.

В свою очередь президент Владимир Зеленский рассказал, что 10 миллионов украинцев остались без света из-за атак россиян.

Стоит отметить, что постоянные атаки России негативно влияют на экономику Украины. По словам министр экономики Юлии Свириденко, ВВП в 2022 году может упасть ниже ранее прогнозированного уровня

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