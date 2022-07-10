Закон вступает в силу со дня его опубликования.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об освобождении от уплаты военного сбора лиц, участвующих в боевых действиях.

Об этом сообщается на официальном сайте Верховной Рады.

Отмечается, что 7 июля глава государства вернул подписанный документ парламенту.

Закон вступает в силу со дня его опубликования.

Как сообщал УНИАН, 19 июня Верховная Рада проголосовала за принятие в целом законопроекта "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно особенностей налогообложения военным сбором денежного обеспечения военнослужащих и других лиц, которые принимают непосредственное участие в боевых действиях в условиях военного положения" (№7432).

"За" высказались 314 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Согласно пояснительной записке, целью законопроекта является отмена уплаты военного сбора военнослужащими Вооруженных сил , Национальной гвардии, Службы безопасности, Службы внешней разведки, Государственной пограничной службы, лицами рядового, начальствующего состава, сотрудниками Министерства внутренних дел, Управления государственной охраны, Государственной службы специальной связи и защиты информации, других образованных в соответствии с законодательством воинских формирований и другими лицами, которые принимают участие в осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживании вооруженной агрессии Российской Федерации в условиях военного положения.

"Материальное обеспечение работников правоохранительных органов, военнослужащих и других лиц, непосредственно участвующих в боевых действиях, не соответствует их неоценимому вкладу в преодолении вооруженной агрессии и достижении мира в Украине. Обязательная уплата военного сбора такими гражданами ослабляет материальное положение их и их семей", - сказано в пояснительной записке.

Вас также могут заинтересовать новости: