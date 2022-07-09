РФ издевается над экономикой Украины, почти 50% бизнеса не работает.

На фоне полномасштабной войны в Украине стремительно растут цены. Украинцев интересует, что будет дальше и вырастет ли инфляция.

Советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко рассказал о том, что будет с ценами дальше, в интервью для "РБК".

Инфляция в Украине растет, а Нацбанк пытается ее обуздать. Однако, как считает Устенко, полномасштабная война, которую 24 февраля развязал Путин, уничтожает нашу экономику.

"У нас темпы экономического роста уже уменьшены от того, что идет война, и их целенаправленно уменьшает агрессор, он это делает, издевается над нашей экономикой, громит все, что можно разгромить, почти 50% бизнеса не работает нормально.

Нацбанк пытается придавить инфляцию. Насколько они могут ее придавить? Я считаю, что они должны довести инфляцию до уровня около 15% и это тогда будет полной победой в этом направлении", - отметил Устенко.

Ранее УНИАН уже сообщал, что эксперты рассказали, что произойдет с валютой в Украине до осени.

Вас также могут заинтересовать новости: