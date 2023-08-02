Военные, которые сбивают российские дроны в Киевской области, с февраля 2023 года не получают дополнительные выплаты.

Военные Нацгвардии, которые в составе ротной группы сбивают российские дроны над критической инфраструктурой Киевщины, жалуются, что не получают доплату.

Как сообщает "Украинская правда", военные выполняют боевое задание согласно отдельному приказу воинской части. А именно: прикрывают воздушное пространство объекта критической инфраструктуры и отражают удары россиян по этому объекту.

Как говорится в материале, военные в/ч 3101, которые сбивают российские дроны в Киевской области, с февраля 2023 года получают только базовые 20 тысяч гривень, дополнительные выплаты они не получают.

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Военные несколько раз обращались к своему руководству относительно причин невыплат. В одном из ответов сказано, что группа военных якобы привлечена не к противовоздушному прикрытию, а только к охране объекта.

"Украинская правда" обращалась за комментарием к командующему в/ч 3101 Вячеславу Сивко, а также пресс-службе Национальной гвардии. Редакция спросила, почему военным не выплачивают дополнительные деньги, обращались ли они с рапортами из-за этого и принимаются ли какие-либо меры, чтобы решить вопрос.

Пресс-служба обещала дать ответ. Однако в течение двух недель его так и не прислали.

Командир воинской части отказался комментировать вопрос лично.

Обещанные выплаты

Крупные доплаты для военных были утверждены Кабмином по инициативе президента Украины Владимира Зеленского, еще в начале полномасштабного вторжения РФ. В частности, тем защитникам, кто принимает непосредственное участие в боевых действиях, доплачивали по 100 тысяч гривень в месяц, остальным - по 30 тысяч гривень в месяц.

Позже Кабмин решил, что с 1 февраля 2023 года доплаты будут иметь только те, кто выполняет боевые задачи, потому что бюджетных средств на все выплаты не хватало. За возврат доплаты в размере 30 тысяч гривень, народные депутаты проголосовали еще в апреле месяце, но законопроект был заблокирован для подписания.

Согласно приказу Министерства внутренних дел № 37 от 26.01.2023, дополнительное вознаграждение в 30 тысяч гривень должно выплачиваться, в частности, тем военнослужащим, которые выполняют боевые задания "по противовоздушному прикрытию и наземной обороне объектов критической инфраструктуры".

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