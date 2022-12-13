Праздничное новогоднее меню подорожало на 44%, по сравнению с прошлым годом.

В Украине новогоднее меню из блюд, которые являются традиционными для стола среднестатистической семьи: салаты, мясные и рыбные продукты, овощи, фрукты, хлебобулочные и кондитерские изделия, напитки и прочее, – обойдутся семье из четырех человек в около 2 тыс. 655,17 грн, то есть на 43,9% дороже, чем в прошлом году, сообщили в Институте аграрной экономики, ученые которого посчитали стоимость новогоднего стола по средним ценам в супермаркетах по состоянию на начало декабря 2022 года.

"Салат "Оливье" (3 кг продуктов традиционной рецептуры) обойдется в 281,71 грн. Это на 41,9% больше, чем при праздновании Нового 2022 года. Самыми дорогими ингредиентами блюда являются: колбаса – 115,45 грн за 0,5 кг (рост цен на 15,5% в зависимости от производителя), 0,5 кг зеленого горошка – 44,99 грн (на 28,5%), 6 яиц – 44,40 грн (в 2,2 раза), 200 г соленых огурцов – 34,80 грн (в 2 раза) и 180 г майонеза – 21,41 грн (на 58,6% в зависимости от марки). Еще в 20,66 грн обойдутся 2 моркови (380 г, 7,45 грн), 5 картофелин (840 г, 6,64 грн) и 2 луковицы (230 г, 6,57 грн). Если по состоянию на конец 2022 года, по сравнению с 2021 годом, цена на картофель снизилась на 9,1%, то на морковь и лук выросла в 2,2 раза и 2,8 раза соответственно", - говорится в сообщении.

Вместе с тем на 2,5% выше уровня прошлого года будет стоить салат "Селедка под шубой" (1,5 кг продуктов) – 134,66 грн. Львиную долю его стоимости составит филе сельди – 100 грн за 0,5 кг. Майонез (180 г) обойдется в 21,41 грн, 1 морковка (190 г) – 3,74 грн, 1 свекла (250 г) – 2,60 грн, 1 луковица (170 г) – 4,70 грн, 2 картофелины (280 г) – 2,21 грн.

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Как отметил директор Института агроэкономики Юрий Лупенко, расходы на мясные продукты выросли в два раза.

"Полкило нарезки из сырокопченой колбасы "Салями" будет стоить 250 грн (в 2,5 раза больше против цен 2021 года), подбрюшины копченой – 237 грн (в 2,1 раза), биток из свинины свежий – 250 грн (в 2,2 раза). Мясо птицы по состоянию на конец 2022 года остается самым дешевым среди видов мяса. За 1 кг филе куриного свежего придется заплатить в среднем 134,45 грн (рост цены на 12 %). В общем, стоимость 2,5 кг мясных продуктов на новогоднем столе составит 871,45 грн", - проинформировал он.

По словам эксперта, молочные продукты в этом году подорожали на 30,8-52,2%. Твердый сыр (300 г) обойдется в 114,17 грн и пачка масла сливочного (200 г) – 65,40 грн.

"Стоимость овощей на новогоднем столе составит в среднем 254,95 грн (на 37,5% дороже стоимости прошлого года). Картофель (2 кг) будет стоить в этом году 15,80 грн, грибы (1 кг) – 77,90 грн, перец сладкий (0,5 кг) – 59,50 грн, огурцы свежие (0,5 кг) – 34,75 грн, помидоры свежие (1 кг) – 67 грн. Фрукты на праздничном столе обойдутся в 168,92 грн (рост стоимости на 59,7%.). За 2 кг мандаринов заплатим 99,80 грн, 1 кг бананов обойдется в среднем в 58 грн, 1 лимон (200 г) – 11,12 грн", - отметил Лупенко.

Вместе с тем батон белого хлеба будет стоить 25,80 грн (на 3,4% дороже, чем в прошлом году). А шоколадные конфеты – в среднем 185 грн за 1 кг (на 8,8% дороже).

Относительно алкоголя, то бутылка вина игристого "Артемовское" (0,75 л) обойдется в 140 грн. В полтора раза больше – 209 грн – придется заплатить за бутылку (0,5 л) бренди "Шабо" 5‑летней выдержки. Рост цен соответственно на 28,4% и 16,1%. Безалкогольные напитки обойдутся в 104,11 грн. За 2 л сока "Садочок" придется заплатить 50 грн, за воду "Моршинская" (1,5 л) – 20,32 грн, за сладкую воду "Живчик" (2 л) – 33,79 грн.

Согласно подсчетам аналитика, стоимость бюджетного варианта новогоднего стола для среднего украинца составит 2 тыс. 655,17 грн.

"Семьям, имеющим возможность покупать деликатесы, придется дополнительно заплатить около 525 грн. Баночка красной икры (120 г) обойдется в 280 грн, а 200 г красной рыбы – в 245 грн. Поэтому стоимость новогоднего стола с деликатесами повысится до 3 тыс. 180,17 грн. Стоимость бюджетного варианта новогоднего стола в Киеве составит 2 тыс. 933,77 грн, что на 38,2% больше стоимости новогоднего стола в 2022 году. Стол с деликатесами обойдется жителям столицы в 3 тыс. 523,77 грн", - сообщил Лупенко.

Новогоднее меню 2022-цены

По данным экономического эксперта Олега Пендзина, стоимость продовольственной корзины в декабре 2022 года выросла на 38%-39% по сравнению с прошлым годом.

По данным от сервиса доставки продуктов Zakaz.ua, в Украине цена на цитрусовые в годовом эквиваленте в среднем выросла на 74%. В декабре 2021 года килограмм этих фруктов можно было приобрести в среднем за 25,7 грн, тогда как в декабре в этом году цена составляет 61,7 грн.

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