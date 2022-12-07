По сравнению с прошлым годом больше всего подорожали лимоны.

В Украине цена на цитрусовые в годовом эквиваленте в среднем выросла на 74%.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе сервиса доставки продуктов Zakaz.ua, больше всего по сравнению с прошлым годом увеличилась цена на лимоны — на 146%.

В декабре 2021 года килограмм этих фруктов можно было приобрести в среднем за 25,7 грн, тогда как в декабре в этом году цена составляет 61,7 грн.

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Вместе с тем, в этом году мандарины в украинских супермаркетах подорожали на 61% и в среднем стоят 71,9 грн/кг. В прошлом году цена была около 40,6 грн/кг. Более доступный сорт мандарин Клементин в среднем стоит 64,9 грн/кг, что на 57% дороже.

В то же время цены на апельсины в годовом эквиваленте выросли на 81% и стоят сейчас в среднем 69 грн/кг. Самые высокие ценники на плоды из Испании, их стоимость составляет около 104,9 грн/кг.

"Цены на мандарины и апельсины в декабре не являются рекордными в этом году. За последние два месяца ценники значительно сползли вниз. Еще в октябре купить эти фрукты можно было не менее чем за 100 грн/кг. Поэтому, несмотря на позитив в динамике, есть надежда, что ближе к Новому году их можно будет приобрести по еще более выгодным предложениям", - отметили аналитики.

Также существенно подорожали грейпфруты - цена выросла на 116% по сравнению с прошлым годом.

"Самым дорогим цитрусом на полках ритейлеров является лайм. В супермаркетах ценники стартуют от 185 до 252 грн/кг, что в среднем на 131% выше, чем в декабре 2021 года. Меньше всего изменились цены на помело: обычный сорт стоит в среднем 84,9 грн, а красное помело - около 100 грн/кг. Цены выросли на 33% и 29% соответственно", - говорится в исследовании.

По словам аналитиков, менее популярный экзотический цитрусовый фрукт в этом году стоит в среднем 89 грн, тогда как в декабре 2021 цена составляла 60 грн/кг.

Эксперты отмечают, что такая ценовая разница с прошлым годом связана со значительной девальвацией гривны относительно иностранных валют.

"Значительная часть цитрусовых плодов в Украине импортного происхождения: фрукты поступают из Турции, Испании, Египта, Италии, Греции и т.д. Кроме ценового подъема, фрукты подверглись еще и ощутимому изменению своего предложения на рынке. Поэтому уменьшились их объемы поставок из-за рубежа. В мирные времена основная масса этой продукции импортировалась морем. А сейчас поставки в Украину идут альтернативными путями, которые не способны заменить морскую транспортировку по объемам", - подчеркнули они.

Как сообщал УНИАН, алкогольная продукция в Украине в годовом эквиваленте подорожала в среднем на 49%, а популярные кондитерские изделия - на 40%.

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