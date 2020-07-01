Внешняя торговля Украины вышла в плюс на $305 миллионов

Дефицит торговли товарами сократился почти в 3 раза, а профицит торговли услугами вырос более чем в два раза.

Баланс внешней торговли товарами и услугами Украины за январь-май 2020 года сведен с профицитом 305 миллионов долларов против дефицита в 3,495 миллиарда долларов годом ранее.

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Как сообщается на сайте Национального банка Украины, дефицит внешней торговли товарами за этот период сократился почти в 3 раза - с 4,173 до 1,491 миллиарда долларов, а профицит внешней торговли услугами вырос в 2,6 раза – с 678 млн долл. до 1,796 миллиарда долларов.

Справка УНИАН. По данным Государственной службы статистики Украины, внешнеторговый баланс Украины за 2019 год сведен с дефицитом в 3,633 миллиарда долларов, что в 1,7 раза ниже дефицита за 2018 год.

В то же время, по оценкам Национального банка Украины, баланс внешней торговли товарами и услугами Украины за 2019 год сведен с дефицитом 12,117 миллиарда долларов, что на 7% больше показателя годом ранее.

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