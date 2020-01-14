Дефицит внешней торговли товарами Украины вырос до $9,4 миллиарда

Экспорт товаров в страны Евросоюза вырос на 4,4%, импорт товаров из стран ЕС - на 7,5%.

Дефицит внешней торговли товарами Украины за январь-ноябрь 2019 года составил 9,374 миллиарда долларов, что на 5,7% больше дефицита за аналогичный период предыдущего года.

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Как сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины, экспорт товаров из Украины за этот период вырос на 6,3% - до 45,963 миллиарда долларов, импорт – на 6,2%, до 55,337 миллиарда долларов.

Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,83, как и за январь-ноябрь 2018 года.

Внешнеторговые операции проводились с партнерами из 225 стран мира.

По информации Госстата, экспорт товаров в страны Евросоюза вырос на 4,4% – до 19,219 миллиарда долларов, импорт товаров из стран ЕС - на 7,5%, до 22,770 миллиарда долларов.

Объем экспорта товаров в Российскую Федерацию сократился на 9,7% – до 3,006 миллиарда долларов, импорта из РФ – на 13,4%, до 6,423 миллиарда долларов.

Справка УНИАН. По оценкам Национального банка, баланс внешней торговли товарами и услугами Украины за 2018 год сведен с дефицитом на уровне 11,492 миллиарда долларов, что на 32,9% выше дефицита за 2017 год.

Согласно оценкам Государственной службы статистики Украины, внешнеторговый баланс Украины за 2018 год сведен с дефицитом в 5,826 миллиарда долларов, что в 2,3 раза выше дефицита за 2017 год в размере 2,501 миллиарда долларов.