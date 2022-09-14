Текст законопроекта пока не опубликован.

В течение недели ожидается представление в Верховной Раде проекта закона о государственном бюджете Украины на 2023 год.

Об этом сообщил народный депутат Украины Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

"Как и ожидалось, Кабмин внес бюджет на 2023 год в парламент... В течение недели будет в Раде первый этап - его представление вместе с бюджетной декларацией", - написал он.

Видео дня

Сегодня в Верховной Раде Украины был зарегистрирован проект Закона о Государственном бюджете Украины на 2023 год (№8000).

Текст законопроекта на сайте парламент пока не обнародован.

Внесен в ВР сегодня, 14 сентября.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что утвержденный правительством проект госбюджета – 2023 учитывает пролонгацию режима нулевых пошлин на украинский экспорт в страны Европейского Союза.

Кабинет министров планирует покрывать дефицит государственного бюджета Украины в 2023 году за счет Международного валютного фонда, Европейского Союза и Соединенных Штатов Америки.

Денис Шмыгаль предупредил, что в связи с продолжением военных действий дефицит государственного бюджета-2023 достигнет 38 млрд долларов.

Вас также могут заинтересовать новости: