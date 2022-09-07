В течение года один пункт обмена должен будет заплатить в госбюджет не менее 234 тысяч гривень.

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект, который обяжет обменники валют платить фиксированную сумму авансового взноса по налогу на прибыль предприятий (№7655).

Как сообщил первый заместитель главы Налогового комитета Верховной Рады Ярослав Железняк, за соответствующее решение проголосовали 247 народных депутатов.

Согласно пояснительной записке к документу, каждый пункт обмена наличной валюты ежемесячно должен будет уплачивать авансовый взнос по налогу на прибыль в размере трех минимальных зарплат, что сейчас составляет 19,5 тыс. грн. Таким образом за год один пункт обмена должен будет заплатить в госбюджет не менее 234 тысяч гривень.

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Война и ужесточение требований к обменникам:

29 июля 2022 года Нацбанк запретил обменникам размещать данные о курсах валют на улицах.

Информация об установленных курсах покупки и продажи иностранных валют должна предоставляться населению в стандартизированном виде в четко определенном формате - копии приказа (распоряжения) об установлении курсов покупки и продажи иностранных валют. Эта информация будет размещаться исключительно в кассах учреждений и их структурных подразделений

2 августа 2022 года первый заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова заявила о том, что необходимость ужесточения требований к обменникам, в том числе запрет размещения курсов валют на уличных табло, вызвана их спекуляциями относительно обменного курса.

По словам Рожковой, проверки показали, что часто небанковские финансовые учреждения осуществляют фактическую продажу валют по курсу, который отличается от размещенного на табло.

11 августа 2022 года в парламенте заявили, что планируют обязать обменники платить налог на прибыль авансом.

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