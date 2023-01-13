Сейчас Россия выделяет около двух третей своего бюджета на оборону.

Не жалея средств на оккупационную армию, воюющую против Украины, президент страны-агрессора Владимир Путин вознаграждает самых нуждающихся россиян, увеличивая выплаты.

Как сообщает Bloomberg, солдаты, воюющие против Украины получают единовременную выплату в размере, превышающем средний годовой прожиточный минимум в России.

Как говорится в материале, увеличение социальных пособий увеличило доходы беднейшего населения более чем в два раза по сравнению с уровнем инфляции. Сейчас Россия выделяет около двух третей своего бюджета на оборону.

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"Государство нацелено на бедных и малоимущих. Для среднего класса сообщение звучит так: "До свидания, ребята, вы сами по себе", - говорит специалист по экономике регионов России Московского госуниверситета Наталья Зубаревич.

Как говорится в материале, Кремль использует расходы во время войны для "поддержки" беднейших слоев населения, соответственно количество россиян, живущих ниже прожиточного минимума, сокращается.

Этот подход помог сократить количество людей, живущих ниже официального прожиточного минимума, определяемого как доход ниже примерно 186 долларов в месяц, на 700 000 в год, согласно последним статистическим данным за третий квартал.

По дополнительным оценкам Bloomberg Economics, расходы на военнослужащих, включая добровольцев и мобилизованных, могут составить около 1,1 трлн рублей в год.

Это облегчение вряд ли компенсирует общее обнищание России за почти год после вторжения. По данным государственного опроса общественного мнения, более трети населения стали больше экономить на еде, при этом реальные располагаемые доходы населения падают три квартала подряд.

"Люди в целом беднеют, но бедных становится меньше", — сказал Евгений Гонтмахер, экономист и бывший государственный чиновник.

По словам Гонтмахера, последствия войны настолько опустошили средний класс, что теперь он составляет не более 10% населения. Сотни тысяч, имевших средства для выезда из России, бежали двумя волнами, часто оставляя имущество и работу.

В конце декабря Путин распорядился выплатить 5 миллионов рублей семьям погибших на Украине солдат, которых хватило бы на покупку квартир во многих уголках России. Ветераны, получившие увечье или травму, получат по 3 миллиона рублей.

Как говорится в матриале, российская пропагандистская машина штампует рекламу, которая распространяется в социальных сетях и на порталах по набору персонала, рекламируя контракты в армии как схему обогащения.

Война в Украине и падение российской экономики:

24 февраля 2022 года, в день полномасштабного вторжения РФ в Украину, самые богатые люди России в совокупности потеряли 46,6 млрд долларов. По состоянию на конец 2022 года их потери приблизились к 100 млрд долл.

27 июня 2022 года впервые за сто лет Россия объявила дефолт по суверенному долгу.

По состоянию на 31 августа 80% россиян остались без сбережений.

5 декабря 2022 года нефтяные санкции ЕС против России вступили в силу.

19 декабря 2022 года российские акции показали самое большое в мире годовое падение.

21 декабря 2022 года в "Роскосмосе" признали рекордные убытки.

10 января 2023 года Россия признала рекордный рост дефицита госбюджета.

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